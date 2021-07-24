طريقة الرقاق الحلو والحاذق طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة والرقاق الحلو باللبن، يعتبر الرقاق الحلو باللبن والسكر من أجمل الأكلات اللذيذة التى من الممكن تقديمها كتحلية بعد تناول الغذاء. كما إنه يتميز بكونه سهل التحضير كما أن مكوناته توجد في المنزل وبسيطة وكذلك يمكن تحضيره بأطعمه مختلفة وحشوات عديدة، كما أن الرقاق أيضا من الممكن تحضيره حاذق كوجبة للغذاء وحشوة باللحمة المفرومة أو أي حشو حسب الرغبة، وكذلك يعتبر من أجمل الأكلات طعما وفائدة، كما يتميز بسهولة تحضيرة فهو لا يحتاج لوقت أو مجهود. طريقة الرقاق الحلو والحاذق أولا الرقاق الحلو طريقة الرقاق الحلو والحاذق أولا الرقاق الحلو أولا المقادير : عدد ستة ورقات من الرقاق الطري

كوبين من اللبن المغلي والمحلى بالسكر

نصف كوب سكر بودرة

وكذلك نصف كوب زبيب

وأيضاً كوب من المكسرات المجروشة

نصف كوب من جوز الهند

وكذلك ملعقة صغيرة قرفة حسب الحاجة

ثمن كيلو جبن مونزاريلا ثانيا طريقة التحضير: نقوم بدهن صينية كبيرة بالسمن عن طريق الفرشاة.

ثم نقوم بتطرية الرقاق باللبن المغلي والمحلى بالسكر

وبعد ذلك نضع ثلاث طباقات في الصينية، وندهن ما بين كل طبقة وطبقة بالسمن الذائب.

وكذلك نضع الجبن و الزبيب رالمكسرات والقرفة فوق الرقاق المدهون.

ثم نقوم بوضع ثلاث طباق أيضا من الرقاق بعد تطريتهم في اللبن، ويتم دهن السمن الذائب بين كل طبقة وطبقة.

كما يجب وضع القليل من السكر واللبن والقرفة فوق الرقاق.

نضع الصينية بالرقاق داخل الفرن وتركها حتى تمام نضج الرقاق ويأخذ وجهه لونا ذهبيا، كما يمكنك التعرف أيضا على أجمل الطرق لعمل اللحم تعرف على طريقة الأستيك المشوي وطريقة كرات اللحم المتبل ثانيا الرقاق باللحمة المفرومة ثانيا الرقاق باللحمة المفرومة أولا المقادير: كيلو جرام من الرقاق.

نصف كيلو جران من اللحم المفروم.

كوبان مرقة لحم.

كوب من الماء حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من السمن.

حبيتان بصل مفرومتان.

الملح، وفلفل الأسود -حسب الحاجك-.

صنوبر محمر -حسب الحاجة-. ثانيا طريقة التحضير : نضع البصل مع السمن، وبعد ذلك نضع اللحم وبتم تشويحه.

وبعدها نضع الصنوبر المحمر وخلط الحليب، ومرقة اللحم في وعاء صغير ونقوم بتتييل المزيج بالملح، والفلفل الأسود.

ندهن صينية الفرن بالسمن الذائب، وبعدها نضع طبقة من الرقاق ثم نضع نصف كمية الخليط من المرقة.

ثم نضيف الحشو على طبقة الرقاق الأولى، ثمَّ نضيف الطبقة الثانية من الرقاق ثم نضع الكمية المتبقية من خليط المرقة

وكذلك نستمر في تكرار هذه الخطوة إلى أن تنتهي كمية الرقاق،

وبعدها يتم وضع الصينية داخل الثلاجة لمدة نصف ساعك تقريبا حتي يصبح الرقاق طري.

ثم ندخل الصينية إلي الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة ونتركه إلي أن ينضج الرقاق تماما، وكذلك يصبح مقرمش وذات لونا ذهبيا. نصائح للحصول على أفضل مذاق لصينية الرقاق نصائح للحصول على أفضل مذاق لصينية الرقاق ولكي تتمكن ربات المنزل من الحصول على المذاق المرغوب لصينية الرقاق هناك بعض التكات والأسرار.حيث تعتبر من أسهل الوصفات والأكلات وأسرعها ولكن هناك بعض النصائح والتي يمكننا تقديمها لكي كما يلي : أولاً يفضل استخدام السمن البلدي في اعداد الرفاق

وكذلك يجب أن تكون المرقة دسمة وغنية بالطعم

كما يفضل عمل اللحم المفروم مع القليل من الصلصة وكذلك عدم تجفيف الماء منه. الوسوم

طريقة الرقاق الحلو والحاذق طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة والرقاق الحلو باللبن، يعتبر الرقاق الحلو باللبن والسكر من أجمل الأكلات اللذيذة التى من الممكن تقديمها كتحلية بعد تناول الغذاء. كما إنه يتميز بكونه سهل التحضير كما أن مكوناته توجد في المنزل وبسيطة وكذلك يمكن تحضيره بأطعمه مختلفة وحشوات عديدة، كما أن الرقاق أيضا من الممكن تحضيره حاذق كوجبة للغذاء وحشوة باللحمة المفرومة أو أي حشو حسب الرغبة، وكذلك يعتبر من أجمل الأكلات طعما وفائدة، كما يتميز بسهولة تحضيرة فهو لا يحتاج لوقت أو مجهود. طريقة الرقاق الحلو والحاذق أولا الرقاق الحلو طريقة الرقاق الحلو والحاذق أولا الرقاق الحلو أولا المقادير : عدد ستة ورقات من الرقاق الطري

كوبين من اللبن المغلي والمحلى بالسكر

نصف كوب سكر بودرة

وكذلك نصف كوب زبيب

وأيضاً كوب من المكسرات المجروشة

نصف كوب من جوز الهند

وكذلك ملعقة صغيرة قرفة حسب الحاجة

ثمن كيلو جبن مونزاريلا ثانيا طريقة التحضير: نقوم بدهن صينية كبيرة بالسمن عن طريق الفرشاة.

ثم نقوم بتطرية الرقاق باللبن المغلي والمحلى بالسكر

وبعد ذلك نضع ثلاث طباقات في الصينية، وندهن ما بين كل طبقة وطبقة بالسمن الذائب.

وكذلك نضع الجبن و الزبيب رالمكسرات والقرفة فوق الرقاق المدهون.

ثم نقوم بوضع ثلاث طباق أيضا من الرقاق بعد تطريتهم في اللبن، ويتم دهن السمن الذائب بين كل طبقة وطبقة.

كما يجب وضع القليل من السكر واللبن والقرفة فوق الرقاق.

نضع الصينية بالرقاق داخل الفرن وتركها حتى تمام نضج الرقاق ويأخذ وجهه لونا ذهبيا، كما يمكنك التعرف أيضا على أجمل الطرق لعمل اللحم تعرف على طريقة الأستيك المشوي وطريقة كرات اللحم المتبل ثانيا الرقاق باللحمة المفرومة ثانيا الرقاق باللحمة المفرومة أولا المقادير: كيلو جرام من الرقاق.

نصف كيلو جران من اللحم المفروم.

كوبان مرقة لحم.

كوب من الماء حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من السمن.

حبيتان بصل مفرومتان.

الملح، وفلفل الأسود -حسب الحاجك-.

صنوبر محمر -حسب الحاجة-. ثانيا طريقة التحضير : نضع البصل مع السمن، وبعد ذلك نضع اللحم وبتم تشويحه.

وبعدها نضع الصنوبر المحمر وخلط الحليب، ومرقة اللحم في وعاء صغير ونقوم بتتييل المزيج بالملح، والفلفل الأسود.

ندهن صينية الفرن بالسمن الذائب، وبعدها نضع طبقة من الرقاق ثم نضع نصف كمية الخليط من المرقة.

ثم نضيف الحشو على طبقة الرقاق الأولى، ثمَّ نضيف الطبقة الثانية من الرقاق ثم نضع الكمية المتبقية من خليط المرقة

وكذلك نستمر في تكرار هذه الخطوة إلى أن تنتهي كمية الرقاق،

وبعدها يتم وضع الصينية داخل الثلاجة لمدة نصف ساعك تقريبا حتي يصبح الرقاق طري.

ثم ندخل الصينية إلي الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة ونتركه إلي أن ينضج الرقاق تماما، وكذلك يصبح مقرمش وذات لونا ذهبيا. نصائح للحصول على أفضل مذاق لصينية الرقاق نصائح للحصول على أفضل مذاق لصينية الرقاق ولكي تتمكن ربات المنزل من الحصول على المذاق المرغوب لصينية الرقاق هناك بعض التكات والأسرار.حيث تعتبر من أسهل الوصفات والأكلات وأسرعها ولكن هناك بعض النصائح والتي يمكننا تقديمها لكي كما يلي : أولاً يفضل استخدام السمن البلدي في اعداد الرفاق

وكذلك يجب أن تكون المرقة دسمة وغنية بالطعم

كما يفضل عمل اللحم المفروم مع القليل من الصلصة وكذلك عدم تجفيف الماء منه.

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