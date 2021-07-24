أفضل وصفة لتسمين الوجه: ونفخ الخدود من اول مرة مجربة2021

نتعرف علي أفضل وصفة لتسمين الوجه ، في وقت قصير جيدا ونفخ الخدود وتبيض البشرة فوري من اول استعمال للوصفة، حيث تبحث كل فتاه علي وجه سمين وخدود منتفخة ولونها وردي وبشرة ناصعة البياض في اقل وقت ممكن ونتائج فعاله، واليوم وصفتنا مجربة ومضمونة مليون في الميه وتحدي، ونتعرف الان من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن أفضل وصفة لتسمين الوجه ونفخ الخدوج وتبيض البشرة فوري من اول استخدام2021.

مكونات عمل أفضل وصفة لتسمين الوجه ونفخ الخدود من اول مرة

سوف نتعرف علي مكونات الوصفة الجبارة والفعالة جدا والخرافية ومن مكونات طبيعية دون مواد ضارة بالبشرة وهي كما يلي:-

معلقتين من الحلبة.

كوب من الماء.

معلقتين من الخميرة.

نصف كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستعمال

سوف نتعرف معا علي ابسط طريقة لتحضير الوصفة في المنزل بخطوات سهلة جدا دون تعب ولا تكلفة وهي كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضعه علي نار هادية ثم نضيف الحلبة ونقلبها جيد ثم نضيف الماء ونتركه تغلي لمدة 10دقائق. ثم نضيف الخميرة ونقلبهم جيداً حتي تتجانس المكونات ونضفي النار ونترك الخليط يبرد ونقلبهم حتي يصبح خليط كريمي. ثم نغسل الوجه جيداً، ونضع الخليط علي الوجه وندلك الخليط جيداً علي الوجه لمدة خمس دقائق ونترك الخليط علي الوجه لمدة 20 دقيقة نغسل الوجه جيداً، ونمسحه بماء الورد ونكرر الوصفة مرتين في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي افضل نتائج بفضل الله.

كريم الزبادي الرهيب في تسمين الوجه ونفخ الخدود وتبيض البشرة

سوف نتعرف علي المكونات الخاصة بالكريم لتحضيره داخل المنزل بكل سهولة ودون تعب وهي كالاتي:-

معلقتين من الزبادي.

معلقة كبيرة من النشا.

معلقتين من البيكينج باودر.

معلقة كبيرة من الخميرة.

ثلاث معالق من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي طريقة بسيطة جدا لتحضير الكريم في منزلك دون تعب ولا تكلفة وهي كالتالي:-