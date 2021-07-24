يكاد العام الثاني لظهور فيروس كورونا يحل وما زلنا في دوامة الخوف من عدوى الاصابة بفيروس كورونا الذي تشير آخر الإحصائيات المتوفرة عنه حتى الساعة، لإصابته أكثر من 194 مليون شخص حول العالم والتسبب بوفاة ما يزيد عن 4 ملايين شخص.

ومع إعلان خبراء في وكالة الصحة العامة في إنجلترا أمس الجمعة، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا الجديد لها علاقة كبيرة بالسفر إلى الخارج، وبقاء السلالات المكتشفة سابقاً مصدر تهديد حقيقة لملايين البشر حول العالم، تستمر التحذيرات والدعوات للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا بكافة الوسائل الممكنة، سواء الغذائية أو الحياتية وغيرها.

وفي هذا الصدد، نشرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية على موقعها الإلكترني الرسمي، مجموعة نصائح غذائية ينبغي على الجميع الإلتزام بها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

فما دوت الخليج هذه النصائح السبع التي صنفتها وزارة الصحة الإماراتية بالمهمة؟ هذا ما نتعرف عليه سوياً في موضوعنا اليوم بناء على معلومات نشرها موقع صحيفة "الامارات اليوم" مؤخراً.

7 نصائح غذائية للوقاية من الاصابة بكورونا

لا شك في أن الوقاية دوت الخليج أفضل السبل لحماية النفس من الفيروسات والجراثيم المسببة لكافة الأمراض، وفي مقدمها حالياً فيروس كورونا المستجد الذي ما زال يحصد المزيد من الإصابات والوفيات بالرغم من إجراءات الإغلاق المستمرة في العديد من الدول، وحملات التلقيح حول العالم.

وفي منشورها، دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية كافة أفراد المجتمع لضرورة الإهتمام بتغيير العادات الغذائية اليومية السيئة وتحويلها لعادات جيدة تحمي المرء من الإصابة بفيروس كورونا وتجنب مضاعفاته الخطيرة.

وفي هذا السياق، قدمت وزارة الصحة الإماراتية 7 نصائح غذائية تمثَل نمط حياة صحية يقي بشكل كبير وفعال من الاصابة بكورونا.

وهذه النصائح الغذائية دوت الخليج التالية:

تناول الغذاء الصحي: الذي يعزز مناعة الجسم ضد فيروس كورونا، من خلال التركيز على الأطعمة الطازجة وغير المصنعة بشكل يومي، منها الخضروات والفواكه والبقوليات كالعدس والفاصوليا، إضافة إلى المكسرات والحبوب الكاملة والأطعمة من المصادر الحيوانية كاللحوم والأسماك والبيض والحليب.

كما نصحت الوزارة بضرورة تناول كوبين من الفاكهة يومياً (بمعدل 4 حصص) و2.5 كوب من الخضروات (5 حصص)، واللحوم الحمراء بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعياً، والدواجن 2-3 مرات في الأسبوع الواحد.

شرب الماء بكميات كافية: وهو من العادات الصحية التي تعزز صحة الإنسان بشكل عام وتقي من فيروس كورونا بشكل خاص. ويساعد تناول الماء بانتظام في تقوية مناعة الجسم وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والأمراض المعدية ومنها مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

ونصحت الوزارة بضرورة شرب كمية كافية من المياه يومياً، بمعدل يتراوح بين 8-10 أكواب.