سر صبغة الشعر باللون النحاسي بدون كيماويات وبمكونات طبيعة بسيطة وتألقي بجمال لون شعرك

نقدم لكم عبر موقعنا، صبغة الشعر باللون النحاسي يبحث عن طريقتها الكثير، حيث يريد كثير من السيدات تغيير مظهر شعرهن، ولكن دون أن يضروا بفروة الرأس ولا بالشعر نفسه، ومن أفضل المكونات التي تستخدم في تغيير لون الشعر هي الحناء، لما لها من فوائد حيث لا تحتوي على مكونات ضارة بالشعر مثل الصبغات الأخرى.

صبغة الشعر باللون النحاسي

يجب معرفة أسهل طريقة لصبغة الشعر باللون النحاسي، حيث يعد من الألوان التي لها إقبال كبير لدى السيدات، فقد يعطي مظهر جذاب للسيدة، وسوف نتعرف على المكونات المستخدمة لصبغة الشعر مع الحناء لإعطاء اللون المرغوب.

كوب واحد حناء خضراء، وليس حناؤ هندية.

ملعقة واحدة عصير ليمون.

ملعقتان خل أبيض.

ملعقة ونصف قهوة عربي.

غطاء رأس بلاستيك.

قفازات بلاستيك.

قميص صدر بلاستيك.

في وعاء نضع به مكونات الصبغة بالكامل ما عدا عصير الليمون، ونقوم بالتقليب.

نترك الخليط لمدة ثلاث ساعات.

بعد مرور الثلاث ساعات نضيف الليمون إلى الخليط، ونقلب مرة أخرى حتى نحصل على قوام مناسب.

نقوم بتقسيم الشعر بالتساوى، ونضع فوقه الخليط السابق.

نوزع الخليط بمشط حتى يتغلغل داخل الشعر وصبغ أي فراغات.

نغطي الشر بغطاء الرأس البلاستيك.

نترك الخليط فوق الشعر المغطى لمدة ثلاث ساعات.

يغسل الشعر بعد إزالة غطاء الرأس بالماء والشامبو.

استخدام مشط خشبي لتصفيف الشعر.

غسيل الشعر بشامبو للشعر المصبوغ بشكل خاص.

لا يغسل الشعر بماء ساخن حتى لا ينهي على لون الشعر بشكل سريع.

عدم غسل الشعر لأكثر من مرتين فقط في الأسبوع الواحد حفاظًا على لونه.

عدم الخروج في حرارة الشمس، ذلك لأنها تعمل على تأكسد الشعر بسرعة.

لابد من وضع كريمات تحمي الشعر من التلف بعد الصبغة.

عدم نزول حمامات السباحة بدون ارتداء غطاء الرأس الخاص بها حتى لا يتأثر الشر بالكلور.

استخدام الزيوت الطبيعية مرة على الأقل في الأسبوع حتى تعمل على حماية الشعر من الأضرار التي تصيبه مثل الجفاف.

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