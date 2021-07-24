طريقة عمل كريم الفازلين والنشا قبلة تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع

كريم الفازلين والنشا ، من أقوى الكريمات التي يمكن استخدامها على البشرة لزيادة نضارتها وحيويتها، فهو يساعد على حل جميع مشاكل البشرة، مثل الاسمرار والتجاعيد وعلامات تقدم العمر والخطوط البيضاء التي تواجه أغلب السيدات، فهو يحتوي على بعض المواد الطبيعية التي تمنح البشرة الترطيب والنعومة ويحافظ عليها من التلف، ويعطى الكريم للوجه التفتيح والنضارة ويجعله مثل بياض القطن، فهو يتغلغل داخل مسام البشرة بسهولة مما يجعل الجلد يمتصه بشكل رائع، فيخرج الدهون والاوساخ والفطريات التي تتراكم تحت الجلد، فيجب على كل سيدة استخدام الكريمات الطبيعية بدل من شراء المستحضرات الأخرى التي تحمل العديد من الأمراض التي تسبب التهاب الجلد والأنسجة، ويوجد للكريمات الطبيعة أنواع متعددة تحافظ على البشرة، مثل كريم القهوة، وكريم البقدونس، وكريم الحلبة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الفازلين والنشا الرائع قبلة تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من البشرة بشكل رائع بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات كريم الفازلين والنشا

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي يحتوي عليها الكريم لمنح الوجه النضارة والتفتيح بشكل سريع وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي. نصف ملعقة صغيرة من النشا. ملعقة صغيرة من الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الفازلين والنشا لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع وبمفعول سريع بخطوات سهلة وهى كما يلي:-

نحضر علبة فارغة تكون معقمة بالماء الساخن، ونمسحها جيداً حتى تكون خالية من الماء تماماً.

ثم نضيف ملعقة الفازلين، ونضع عليها النشا، وعصير الليمون ونقلبهم مع بعض جيداً حتى يمتزج الخليط ويصبح مثل الكريم تماماً.

نقوم بوضع الكريم في الثلاجة حتى يتماسك لمدة ساعة على الأقل.

ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر، ونمسحه بقليل من ماء الورد، ثم نقوم باستخدام الكريم مرة واحدة يومياً قبل النوم حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد كريم الفازلين والنشا للبشرة

سوف نتعرف على بعض الفوائد الجمالية التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:-