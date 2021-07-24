طريقة عمل كريم لبان الذكر الرائع في شد البشرة وتفتيحها في دقائق

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كريم لبان الذكر ، من مستحضرات العناية بالبشرة والجسم الرائعة في شد البشرة وإزالة التجاعيد وتفتيح الجسم والمناطق الحساسة في وقت قصير، حيث يساعد على إنتاج مادة الكولاجين التي تجعل البشرة نضرة ومشرقة وخالية من الشوائب والبثور والحبوب، التي يعاني منها معظم الشباب والفتيات خلال فترة المراهقة، ويحتوي هذا الكريم على بعض المكونات الطبيعية المفيدة في علاج مشاكل البشرة الدهنية أو الجافة، كما يعمل على تقشير الجلد الميت الذي يوجد بالبشرة ويعمل على تجديده، ويعتبر هذا الكريم رخيص الثمن لأن جميع مكوناته متوفرة ورخيصة، بالإضافة إلى ذلك لا يحتوي على مواد كيميائية تضر بالبشرة، وتوجد أنواع كثيرة من الكريمات التي تحتوي على مكونات طبيعية مثل كريم الحلبة والكركم الذي يعمل على تفتيح البشرة وإزالة تجاعيد الوجه، وكريم البقدونس الذي يعمل على تبييض البشرة في وقت قصير، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم لبان الذكر الذي يساعد في إنتاج مادة الكولاجين التي تجعل الجسم رطب ومشدود.
مكونات كريم لبان الذكر
يحتوي هذا الكريم الرهيب والرائع في إزاله التجاعيد وتفتيح البشرة على مكونات طبيعية مفيدة جداً وهى كما يلي:-
- كوب واحد من الماء المغلي.
- ٥ ملاعق من لبان الذكر.
- ٢٥٠ مل من أي كريم مرطب مناسب للبشرة.
بخطوات بسيطة سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم لبان الذكر بالمنزل وهى كما يأتي:-
- نحضر وعاء ونضع فيه لبان الذكر، ثم نقوم بإضافة الماء المغلي عليه، ونتركه جانباً مدة لا تقل عن ثلاث أيام.
- نقوم بتصفية ماء لبان الذكر جيداً، وشكل هذا الماء مثل اللبن الأبيض.
- نضيف الماء الناتج على الكريم المرطب، ونقلبهم مع بعض بشكل جيد حتى نحصل على خليط ناعم ومتجانس.
طريقة استخدام كريم لبان الذكر
يجب علينا إتباع الخطوات الصحيحة عند استخدام هذا الكريم وهى كما يأتي:-
- نقوم بوضع الكريم مباشرةً على المناطق التي يوجد بها ترهلات وتجاعيد.
- ندلك المناطق التي قمنا بدهنها مدة لا تقل عن ٥ دقائق.
- نستخدم هذا الكريم كل يوم حتى نحصل على بشرة ناعمة وخالية من التجاعيد وناعمة وصافية وخالية من البثور أو حبوب الشباب.
يحتوي هذا الكريم الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد على فوائد كثيرة وهى كما يلي:-
- يعمل على تفتيح المناطق الحساسة بالجسم.
- يستخدم في إزالة السواد الذي يوجد حول الفم والعينين.
- يعمل على تجديد الخلايا الميتة.
- يوحد لون البشرة.
- يخفف من الندبات التي تنتج من العمليات الجراحية.
- يعمل على تفتيح البشرة، كما يعمل على إزالة التجاعيد والحبوب والبثور.
الوسوم
كريم لبان الذكر ، من مستحضرات العناية بالبشرة والجسم الرائعة في شد البشرة وإزالة التجاعيد وتفتيح الجسم والمناطق الحساسة في وقت قصير، حيث يساعد على إنتاج مادة الكولاجين التي تجعل البشرة نضرة ومشرقة وخالية من الشوائب والبثور والحبوب، التي يعاني منها معظم الشباب والفتيات خلال فترة المراهقة، ويحتوي هذا الكريم على بعض المكونات الطبيعية المفيدة في علاج مشاكل البشرة الدهنية أو الجافة، كما يعمل على تقشير الجلد الميت الذي يوجد بالبشرة ويعمل على تجديده، ويعتبر هذا الكريم رخيص الثمن لأن جميع مكوناته متوفرة ورخيصة، بالإضافة إلى ذلك لا يحتوي على مواد كيميائية تضر بالبشرة، وتوجد أنواع كثيرة من الكريمات التي تحتوي على مكونات طبيعية مثل كريم الحلبة والكركم الذي يعمل على تفتيح البشرة وإزالة تجاعيد الوجه، وكريم البقدونس الذي يعمل على تبييض البشرة في وقت قصير، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم لبان الذكر الذي يساعد في إنتاج مادة الكولاجين التي تجعل الجسم رطب ومشدود.
مكونات كريم لبان الذكر
يحتوي هذا الكريم الرهيب والرائع في إزاله التجاعيد وتفتيح البشرة على مكونات طبيعية مفيدة جداً وهى كما يلي:-
- كوب واحد من الماء المغلي.
- ٥ ملاعق من لبان الذكر.
- ٢٥٠ مل من أي كريم مرطب مناسب للبشرة.
بخطوات بسيطة سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم لبان الذكر بالمنزل وهى كما يأتي:-
- نحضر وعاء ونضع فيه لبان الذكر، ثم نقوم بإضافة الماء المغلي عليه، ونتركه جانباً مدة لا تقل عن ثلاث أيام.
- نقوم بتصفية ماء لبان الذكر جيداً، وشكل هذا الماء مثل اللبن الأبيض.
- نضيف الماء الناتج على الكريم المرطب، ونقلبهم مع بعض بشكل جيد حتى نحصل على خليط ناعم ومتجانس.
طريقة استخدام كريم لبان الذكر
يجب علينا إتباع الخطوات الصحيحة عند استخدام هذا الكريم وهى كما يأتي:-
- نقوم بوضع الكريم مباشرةً على المناطق التي يوجد بها ترهلات وتجاعيد.
- ندلك المناطق التي قمنا بدهنها مدة لا تقل عن ٥ دقائق.
- نستخدم هذا الكريم كل يوم حتى نحصل على بشرة ناعمة وخالية من التجاعيد وناعمة وصافية وخالية من البثور أو حبوب الشباب.
يحتوي هذا الكريم الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد على فوائد كثيرة وهى كما يلي:-
- يعمل على تفتيح المناطق الحساسة بالجسم.
- يستخدم في إزالة السواد الذي يوجد حول الفم والعينين.
- يعمل على تجديد الخلايا الميتة.
- يوحد لون البشرة.
- يخفف من الندبات التي تنتج من العمليات الجراحية.
- يعمل على تفتيح البشرة، كما يعمل على إزالة التجاعيد والحبوب والبثور.
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