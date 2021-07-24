تكات وأسرار عمل الكبة السورية المقرمشة بحشو اللحمة بمكونات منزلية

الكبة السورية هي من أشهر الأكلات السورية طيبة الطعم والمذاق الشهي فهي تعتبر من الوجبات ذات القيمة الغذائية العالية لذلك هي أساس كل سفرة ويعتمد عليها في العزائم الكبري والحفلات والأفراح إليكم أفضل الطرق لأعداد الكبة السورية.

طريقة عمل الكبة السورية

تعتبر الكبة السورية من أشهر المأكولات تتصدر في العزائم الكبري والمناسبات المختلفة، حيث يتم اعداد الكبة في سوريا وبلاد الشام، ومن الجدير بالذكر أنها شامية الأصل وقد انتشر طرق عمل الكبة في مصر والسعودية وتتميز بطعمها الشهي الذي يجعل عليها الاقبال من الصغار والكبار.

نصف كيلو برغل ناعم

إناء من الماء المغلي

نصف كيلو لحم مفروم ناعم

بصلتين متوسطة الحجم مفروم ناعم

مبشور 2 لمونة

عود نعناع ناعم

معلقة كمون مطحون

نصف معلقة ملح ناعم

نصف معلقة فلفل أسمر

عدد 2 معلقة زنجبيل مطحون ناعم

يتم وضع البرغل في وعاء عميق مملوء بالماء المغلي ويترك لمدة نصف ساعة. نضع اللحم المفروم في وعاء أخر لإعداد الحشو ثم نضيف عليه الكمون والملح والزنجبيل والفلفل الأبيض والأسمر. نقوم بتحمير البصل الناعم في طاسة. نضع اللحم المفروم مع البصل مع التقليب جيدا حتي يكتمل النضج. ولكن نضع البرغل بعد النقع نصف ساعة في الكبة ثم يفرم جيدا. وبعد ذلك نقوم بفرد البرغل علي رخامة المطبخ. ونقوم بتقسيم البرغل إلي كرات صغيرة ونضع داخل كل قطعة. حشو من اللحم المفروم. ثم نقوم بتسخين مقدار مناسب من الزيت ثم نضع فيه القطع المشكلة علي شكل كرات صغيرة حتي تحمر. 9_ ثم نخرجها علي ورق مناديل مطبخ.

نصف كيلو لحم خروف مفروم ناعم.

كوب ونص برغل ناعم منقوع ساعة في ماء مغلي.

2 حبة بطاطس مهروسة.

2 بصلة كبيرة.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة فلفل أسود.

معلقة صغيرة بهارات لحمة.

يصفي البرغل من الماء جيدا ثم إضافة اللحم والبصل والبطاطس وطحنهم جيدا في الكبة.

تطحن اللحمة جيدا حتي تحصل علي عجينة ناعمة ومتماسكة إضافة الملح والبهارات وتعجن بالأيدي جيدا تقسم العجينة علي شكل كرات وتحمر جيدا ويقدم ساخنا.

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