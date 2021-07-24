فوائد زبدة الشيا للشعر الجاف واستخدامه في المنزل لشعر ناعم مثل الحرير

فوائد زبدة الشيا للشعر الجاف ، زبدة الشيا تعتبر من المنتجات الطبيعية التي تمتلك العديد من الفوائد للبشرة والشعر، وذلك بسبب أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات التي تحفز إنتاج الكولاجين المسئول عن تجديد الخلايا في البشرة ويزيد من نضارتها، ويساعد في التخلص من كثير من المشاكل التي تعاني منها البشرة والشعر خاصة البشرة الجافة، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على الفوائد المختلفة للزبدة الشيا لكل من البشرة والشعر، وكيفية استخدامها لكل منهما.

فوائد زبدة الشيا للشعر الجاف

نظرا لاحتواء زبدة الشيا على العديد من الفيتامينات والمعادن اللازمة للجلد فإنها أيضا تمتلك مجموعة من الفوائد للشعر والتي تتمثل في التالي:

تعتبر من أقوى المنتجات التي تساعد في علاج تساقط الشعر تلك المشكلة التي يعاني منها الكثير.

حيث أن زبدة الشيا تحتوي على الكثير من الأحماض الدهنية التي تعمل على ترطيب وتنعيم الشعر.

كما أنها تساعد على تقوية الشعر من جذوره ومن ثم تمنع تساقطه.

تساعد زبدة الشيا في فترة قصيرة على التخلص من مشكلة تقصف الشعر.

وذلك بسبب احتوائها على فيتامين A وE وهي من الفيتامينات التي ثبتت فاعليتها في علاج هذه المشاكل.

تعمل على علاج الالتهابات والحكة التي تحدث في فروة الرأس.

كيفية استخدام زبدة الشيا للشعر الجاف

هناك طريقة سهلة أثبتت فاعليتها في علاج زبدة الشيا لمشاكل تساقط الشعر، يمكنك اتباع الخطوات التالية للحصول على نتائج مبهرة في وقت قياسي وهي:-

الخطوة الأولى

يتم وضع زبدة الشيا على الشعر بالكامل بداية من فروة الرأس حتى الأطراف.

ولكن يجب الحرص على وضع زبدة الشيا على فروة الرأس في حالة كونها دهنية ووضعها من المنتصف.

الخطوة الثانية

بعد التأكد من وضع زبدة الشيا على الشعر بالكامل يتم لف الشعر بقطعة من القماش (منشفة) ساخنة.

وتترك لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء جيدًا.

وفي الختام لابد أن ننوه أنه ينصح الأطباء في حالة الشعر الجاف أن يتم تكرار هذه الخطوات على الأقل مرتين في الأسبوع، وذلك من أجل الحصول على نتائج مرضية.