طريقة عمل كيكة سهلة وسريعة بالخطوات بأقل التكاليف في وقت قليل وطعم لذيذ

خطوات عمل كيكة سهلة وسريعة كيك بيتي بطريقة سهلة جدا وخفيفة وبالطعم الذي تحبيه أنتي أو الأولاد، حيث يمكنك عملها بالشيكولاتة أو المنجو أو التوت أو الفراولة، ويمكن أيضاً أن يتعلمها البنات الصغار التي تقدم على دخول المطبخ وتريد أن تتعلم عمل حلوة سهلة وبخطوات بسيطة وطعمها سيعجب كل من يتذوقها.

كيكة سهلة وسريعة

يمكنك بمكونات سهلة متوفرة في كل مطبخ أن تصنعي كيك بيتي لذيذ لكي ولأسرتك سيعجب به كل من تذوقه، كما يمكنك صنعه بنكهات مختلفة كما يحلو لكى وللأولاد، سنقدم لكى المكونات التي ستستخدميها في صنع ألكيك وهي ( كوب سكر، كوب حليب، كوب إلا ربع زيت، عدد اثنين بيضة، كوب دقيق يصلح لجميع الأغراض وفانيليا ومعلقة كبيرة من البكنج بودر.

خطوات عمل الكيكة

يمكنك بكل سهولة عمل الكيكة باستخدام الخلاط المتواجد في المطبخ حيث يسهل عملية خلط المكونات ومزجها جيداً، ونقدم الطريقة والخطوات بالتفصيل لعمل كيكة بنكهات متعددة كالفراولة أو الشيكولاتة أو المنجو أو أي نكهة أخرى بسهولة:

1- ضعي كوب الدقيق وعليه ضعي ملعقة البيكنج بودر في إناء واخلطيهم جيدا واتركيهم جانباً لإعداد الخليط.

2- ضعي في الخلاط كوب الحليب وكوب السكر واخلطيهم بشكل جيد حتى يذوب السكر بالحليب جيداً.

3- ضيفي النكهة التي تفضليها انتي وأولادك من خلال وضع كيس أيس كريم بودر بالنكهة التي تفضليها مانجو أو فراولة أو شيكولاتة لعمل كيك براونيز بيتي جميل ولذيذ.

4- بعد أضافه النكهة التي تحبيها ضعي كوب إلا ربع من الزيت وضعي كيس من الفانيليا واخلطي جيدا جداً.

5- قومي بفصل جزء (نصف كوب) من الخليط قبل وضع البيض حيث سيتم استخدامه في تزين وجه الكيك لإعطاء طعم جميل للكيكة لأن به النكهة التي اخترتيها لعمل الكيكة وضعيه جانباً ويمكن وضعه بالثلاجة حتى تنتهى من تسوية الكيكة.

6- ضعي على الخليط المتبقي بالخلاط عدد اثنين بيضة واخفقي جيدا مرة أخرى حتى تمتزج جميع المكونات مرة أخرى مع البيض.

7- اسكبي الخليط على الدقيق وقومي بالخفق بمضرب البيض اليدوي أوالكهربائي حتى يتكون معجون سائل متماسك القوام يسهل وضعه في إناء الكيك للطهي.

يتم تسخين الفرن قبل وضع الكيك ثم نخفض النار لتكون التسوية على نار هادئة جداً ونترك الكيك في الفرن دون فتح الفرن لمدة خمسة وعشرون دقيقة، هذا الوقت كافي لتسوية الكيكة نفتح الفرن ونتأكد أنها استوت بوضع سكينة بمنتصف الكيكة إذا خرجت السكينة بدون عجين عليها نتأكد أنه قد اكتملت تسوية الكيكة، نقوم بإخراج الكيكة من الفرن ونتركها تبرد خارج الفرن، ثم نقطعها ونضع فوقها الجزء الذي تركناه جانبا للتزين وليعطى طعم لذيذ للكيك.

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