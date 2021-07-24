طريقة عمل عصير المانجو بالحليب وأهم فوائده الغذائية لصحة الجسم

عصير المانجو بالحليب ، يعد من أفضل الاختيارات للتغلب على حر الصيف فهو مليء بالفوائد الغذائية للجسم وكذلك كلا من فاكهة المانجو والحليب يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية عالية الفائدة لصحة الإنسان، كما يوجد العديد من أنواع الطعام والعصائر المفيدة لصحة الجسم التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل كفتة العدس الأسمر وعصير الخيار وغيرها الكثير والكثير من الوصفات المفيدة لصحة الإنسان، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقة عمل عصير المانجو بالحليب وأهم فوائده الغذائية للجسم

مكونات عصير المانجو بالحليب

يتكون هذا العصير من مكونات بسيطة ومتوفرة وهي كالتالي:

خمس حبات من ثمر المانجو كبيرة الحجم.

أربع اكواب من الحليب.

أربع ملاعق من السكر حسب الرغبة.

خمس مكعبات من الثلج حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي علي طريقة عمل عصير المانجو بالحليب وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بتقشير ثمرة المانجو وتقطيع إلى مكعبات، ثم نقوم بإضافته إلى الخلاط مع الحليب والثلج والسكر.

ويمكننا إعداد العصير بدون سكر تماما لمن يرغب في ذلك ويمكننا الزيادة علي هذه الكمية كذلك.

وبعدما نقوم بخلط جميع المكونات جيدا نقوم بتصفية العصير.

ثم نقوم بصبه في أكواب للتقديم وبالهناء والشفاء.

فوائد المانجو للجسم

تعمل علي تعزيز صحة العظام.

تعمل على الوقاية من فقر الدم.

كذلك تعمل المانجو على الوقاية من الإصابة بالإمساك وتعمل على استقرار الجهاز الهضمي.

تحتوي علي مضادات للأكسدة وتساعد في تكوين الأوعية الدموية وأيضا الكولاجين الصحي.

فوائد الحليب للجسم

يحتوي الحليب على العديد من الفوائد التي تعزز من صحة الجسم وفوائده كالتالي: