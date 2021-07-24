ماذا يفعل مرض الفطر الأسود بالجسم وما علاقته بفيروس كورونا، مرض الفطر الأسود هو مرض غير معدي ولكن ينتقل للإنسان من خلال استنشاق الخلايا الفطرية المنتشرة في الهواء الناتجة من البيئة الملوثة والعفن المتحلل في التربة، وله تأثيرات عدة على الصحة، ويرتبط بكورونا بسبب الآتي:

مرض الفطر الأسود وكورونا:

تزامن انتشار الفطر الأسود انتشار فيروس كورونا، واكتشف الأطباء أن مرض الفطر الأسود يصيب مرضى كورونا تحديدُا وذلك بسبب نقص المناعة لديهم، كما أنه يركز بالإصابة على مرضى فيروس كورونا من الحالات الحرجة وخاصة المنومين في العناية المركزة.

ومن جانب آخر فأنه يصيب من يعانون من:

الأمراض المزمنة ومنها السكري.

مرضى الإيدز.

مرضى اللوكيميا وسرطان الغدد الليمفاوية.

أو يصيب المرضى الذين أجريت لهم عملية زرع أو مرضى السرطان.

من يتطلب علاجهم أخذ أدوية الكورتيزون أو المضادات الحيوية بكثرة.

ماذا يفعل مرض الفطر الأسود بالجسم:

مرض الفطر الأسود يدخل إلى جسم الإنسان من خلال الأنف غالبًا ثم يسبب غلق الأغشية المخاطية ومن ثم تتحول الخلايا للون الأسود.

وفي الحالات المتطورة من المرض فإن الفطر الأسود يمكن أن يصيب ويمكن المخ أو العين ويسبب غلق الأوعية الدموية بهمها، ودخوله للجسم يسبب أعراض عدة، دوت الخليج:

فالمراحل الأولى من الإصابة فإن الفطر الأسود يسبب أعراض تشبه الجيوب الأنفية مثل السيلان وألم شديد وحكة في الأنف والعطس ومشاكل التنفس.

نزول مخاط مصاب بدم.

الضعف العام في اليدين والقدمين.

القيء الدموي.

الألم والتورم في جهة واحدة من الوجه.

اضطرابات في عملية التنفس.

إذا وصل للعيون فإنه يسبب الألم والاحمرار والجحوظ في مقلة العين.

إذا وصل الفطر الأسود للمخ فإنه يسبب الاضطرابات العقلية.

علاج الفطر الأسود:

يتم علاج الفطر الأسود من خلال مضادات الفطريات.

المسكنات يمكن أن تعالج الأعراض المصاحبة للإصابة بالمرض.

في المراحل المتقدمة يلجأ الأطباء إلى إزالة الخلايا المتعفنة في العضو المصاب، أو حتى إزالة العضو المصاب حتى لا ينتشر إلى باقي الجسم.

طرق الوقاية من عدوى مرض الفطر الأسود:

ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وتجنب الأماكن المزدحمة.

تعقيم الأسطح وتنظيفها.

غسل اليدين وتعقيمها باستمرار.

فتح النوافذ نهارًا لتهوية المنزل والسماح لأشعة الشمس بالدخول.

تنظيف المنزل والمراحيض خاصة.

التخلص من القمامة باستمرار المنزل.

عدم تناول الفواكه والخضروات قبل غسلها جيدًا.

رفع مناعة الجسم من خلال النوم الجيد والتغذية الجيدة.

عدم تناول أدوية الكورتيزون والمضادات الحيوية إلا تحت إشراف طبيب مختص.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.