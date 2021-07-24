تجربتى مع الحجر الأسود للشعر وطريقة صبغ الشعر بالنشا والحجر الأسود

تجربتى مع الحجر الأسود للشعر ، تجربة متميزة تمنح الشعر اللون الداكن المرغوب، خاصة إذا ما كنت ترغبين في حل جذري، لمشكلة الشيب في الشعر، أو ترغبين في منح شعرك لون أسود داكن، وتغيير شكل وجهك، سواء قبل مناسبة ما أو استعدادًا لتلوين شعرك بلون آخر، ولكن لا تستطيعين بسبب، صبغ الشعر باللون الأشقر من قبل، أو صبغ الشعر باللون الاحمر العنابي، أو أي درجة من درجات الأحمر عمومًا، أو الأشقر الفاتح. فلا تترددي في خوض تجربة الحنة مع الحجر الأسود، وذلك نظرًا للعديد من فوائد الحجر الأسود، خاصة وأنه من خلال تجربتي وجدت أن الحجر الأسود لصبغه الشعر، غير ضار له في حال استخدمتيه بطريقة صحيحة، فالبعض يتساءلن هل الحجر الأسود سام، والحقيقة أنه غير سام ولكن له بعض الأضرار البسيطة.

قبل الحديث عن طريقة صبغ الشعر بالحجر الاسود، لابد أن نعلم بأن الحجر الأسود، هو عبارة عن مادة طبيعية تستخرج من النبات، ويمكن الحصول عليه من العطارة، وله العديد من الوصفات لاستخدامه للجسم والشعر، وتكمن أبرز استخداماته في صبغ الشيب والشعر الأبيض، خاصة عشبة الوسمة والتي تمثل بديل الحجر الأسود للحناء، هذا بالإضافة إلى فوائد الحجر الأسود للشعر، مثل طريقة ماء الأرز لتطويل الشعر. فالكثيرات يفضلن استخدام الوصفات الطبيعية لصبغ الشعر، مثل صبغ الشعر بالحناء، وهذا قد يتوقف على لون بشرتك أيضًا، فلا تترددي في اختيار صبغات الشعر للبشرة القمحية، وفقًا لتون البشرة، خاصة وأن أغلب السيدات في الدول العربية، لهن بشرة حنطية جميلة للغاية، يناسبها الكثير من ألوان الصبغات.

من فوائد الحجر الاسود للشعر، أنه يمنح الشعر لونًا داكنًا، ويساعد على تكثيف الشعر، ويغذيه ويمنحه اللمعان المطلوب، وله قدرة قوية على صبغ الشيب أو الشعر الأبيض، بدلا من استخدام الصبغة الجاهزة. بالإضافة إلى أنه يظل ثابتًا لفترة زمنية طويلة. وهو ما يعتبره البعض من أضرار الحجر الأسود للشعر، لأنه يصبغ اليدين بقوة، ولا يمكن انتزاعه عن الملابس أو المفروشات بسهولة. ويمكن صبغ الشعر بالنشا والحجر الأسود، أو استخدامه مع الزبادي.

كوب حناء سوداء اللون.

حجر أسود مطحون.

½ كوب زبادي.

2 كوب مياه.