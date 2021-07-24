ضعي ملعقة خميرة لشعرك واحصلي على شعر ناعم كالحرير وداعا للشعر المجعد شديد الخشونة في ساعة

تهتم الكثير من النساء بالبحث عن افضل الطرق لفرد الشعر، والكثير منهم قد يلجأ لاستخدام المنتجات الكيماوية مثل الكيرياتين أو البروتين وغيرهم من الكريمات التي تؤدي إلى هلاك وإتلاف الشعر بعد فردها، ولكن دائمًا ماينصح خبراء العناية بالشعر بإستخدام الوصفات الطبيعية المفيدة لفرد الشعر التي لا تضر الشعر نهائيًا، ومن أهم هذه الوصفات خلطة الخميرة لفرد الشعر.

وصفات الخميرة لفرد الشعر

يمكن استخدام الخميرة في بعض الخلطات الطبيعية فإنها تساعد على فرد الشعر بشكل فعال وسريع ومن أهم هذه الوصفات كلأتي:

الخميرة وزيت جوز الهند

المكونات

٣ ملاعق من الخميرة

ربع كوب من زيت جوز الهند

طريقة التحضير والتطبيق

قومي بخلط كل المكونات من خميرة وزيت جوز هند جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس

ارفعي المكونات على نار هادئة، حتى يتم تدفئته قليلًا فهو يفضل تطبيقة على الشعر وهو دافيء

قومي بتوزيع الخليط على شعرك بالكامل ولكن يشترط أن يكون مبلول

اتركية على شعرك لمدة نصف ساعة مع تغطية الشعر بقبعة بلاستك

اغسلي شعرك بالمياة، والشامبو المناسب

يساعد هذا الماسك على فرد الشعر ونعومته ولمعانه ولكن يفضل تكرار هذا الماسك مرتين اسبوعيًا

وصفة فرد الشعر بالخميرة والزبادي

هناك وصفة أخرى من الخميرة والزبادي المفيدة جدًا للشعر، والتي تساعد ليس فقط على فرد الشعر بل وتغذيته وترطيبة أيضًا.

المكونات

كوب من الزبادي

٤ ملاعق من الخميرة الفورية

طريقة التحضير والتطبيق

قومي بخلط المكونات جيدًا، حتى تصبح مختلطة ومتجانسة

قومي بتوزيع الماسك على الشعر بالكامل من الجذور للأطراف

قومي بتغطية الشعر بقبعة بلاستيك

بعد ذلك يترك الماسك على الشعر مدة لا تقل عن ساعة

اغسلي شعرك بعد ذلك بالماء الفاتر والشامبو

فوائد الخميرة للشعر

الخميرة لها فوائد متعددة للشعر ومن أهمها مايلي: