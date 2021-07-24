كريم لبان الدكر المعجزة فى إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة

كريم لبان الدكر من أنواع الكريمات المفيدة جداً للبشرة، فالكثير من السيدات يبحثون عن كريمات طبيعية تساعد فى تفتيح البشرة وتقلل من ظهور التجاعيد، لذلك قمنا بتجربة هذا الكريم الذى يعتبر معجزة فى فاعليته فى تفتيح البشرة وإخفاء التجاعيد والقضاء عليها نهائياً، وكذلك له فاعلية كبيرة فى ازالة التصبغات كما أنه يخفى المسامات المفتوحة ويمكن استخدامه للجسم كله، وهذا الكريم يمكنكِ صناعته فى المنزل بكل سهولة لأنها يتكون من مكونات طبيعية وموجودة بالمنزل، ولذلك سوف نقوم بعمل هذا الكريم الجميل الآمن على البشرة لأنه من مكونات طبيعية، وسوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة كريم لبان الدكر. مكونات كريم لبان الدكر مكونات كريم لبان الدكر يتكون كريم لبان الدكر من مكونات طبيعية وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ملعقة كبيرة من لبان الدكر.

٣/٤ كوب من ماء الورد.

قطرات من زيت جوز الهند.

٢ ملعقة صغيرة من النشا.

قطرات من زيت الأركان أو زيت اللوز الحلو. طريقةالاعداد والتحضير طريقةالاعداد والتحضير طريقة عمل كريم لبان الدكر سهلة جداً ويمكنك صناعته بنفسك بكل بساطة وهى كما يلي: نقوم بإحضار كوب ونضع به ماء الورد وعليه ملعقة كبيرة من لبان الدكر. و نغطيه بكيس نايلون ونترك الخليط ليلة كاملة. وفى الصباح سوف نلاحظ تغير لون الماء ونقلبه جيداً ثم نقوم بتصفيته. ونضعه فى حلة مناسبة ونضع عليه ملعقتين النشا ونقلبهم مع بعض كويس حتى يذوب النشا تماماً. ثم نقوم بوضعه على النار مع التقليب المستمر حتى يصبح قوامه كريمي. وبعد ذلك نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد. ونحضر عبوة نظيفة وجافة ونضع بها الخليط. ونضيف عليه قطرات من زيت جوز الهند ونقلبه جيداً. وقطرات من زيت الأركان أو زيت اللوز الحلو ونقلبهم مع بعض كويس حتى يمتزج الخليط مع بعضه تماماً. وبهذا نكون قد صنعنا هذا الكريم وأصبح جاهز للإستخدام. ونقوم بوضع هذا الكريم على بشرة نظيفة قبل النوم. ونتركه ليلة كاملة ثم نقوم بغسله فى الصباح بالماء الفاتر. وبعد غسله نقوم لترطيب البشرة بالكريم المرطب الخاص بكى أو أى كريم مرطب. ونكرر استخدامه بشكل يومي حتى نحصل على النتيجة المطلوبة. الوسوم

كريم لبان الدكر من أنواع الكريمات المفيدة جداً للبشرة، فالكثير من السيدات يبحثون عن كريمات طبيعية تساعد فى تفتيح البشرة وتقلل من ظهور التجاعيد، لذلك قمنا بتجربة هذا الكريم الذى يعتبر معجزة فى فاعليته فى تفتيح البشرة وإخفاء التجاعيد والقضاء عليها نهائياً، وكذلك له فاعلية كبيرة فى ازالة التصبغات كما أنه يخفى المسامات المفتوحة ويمكن استخدامه للجسم كله، وهذا الكريم يمكنكِ صناعته فى المنزل بكل سهولة لأنها يتكون من مكونات طبيعية وموجودة بالمنزل، ولذلك سوف نقوم بعمل هذا الكريم الجميل الآمن على البشرة لأنه من مكونات طبيعية، وسوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة كريم لبان الدكر. مكونات كريم لبان الدكر مكونات كريم لبان الدكر يتكون كريم لبان الدكر من مكونات طبيعية وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ملعقة كبيرة من لبان الدكر.

٣/٤ كوب من ماء الورد.

قطرات من زيت جوز الهند.

٢ ملعقة صغيرة من النشا.

قطرات من زيت الأركان أو زيت اللوز الحلو. طريقةالاعداد والتحضير طريقةالاعداد والتحضير طريقة عمل كريم لبان الدكر سهلة جداً ويمكنك صناعته بنفسك بكل بساطة وهى كما يلي: نقوم بإحضار كوب ونضع به ماء الورد وعليه ملعقة كبيرة من لبان الدكر. و نغطيه بكيس نايلون ونترك الخليط ليلة كاملة. وفى الصباح سوف نلاحظ تغير لون الماء ونقلبه جيداً ثم نقوم بتصفيته. ونضعه فى حلة مناسبة ونضع عليه ملعقتين النشا ونقلبهم مع بعض كويس حتى يذوب النشا تماماً. ثم نقوم بوضعه على النار مع التقليب المستمر حتى يصبح قوامه كريمي. وبعد ذلك نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد. ونحضر عبوة نظيفة وجافة ونضع بها الخليط. ونضيف عليه قطرات من زيت جوز الهند ونقلبه جيداً. وقطرات من زيت الأركان أو زيت اللوز الحلو ونقلبهم مع بعض كويس حتى يمتزج الخليط مع بعضه تماماً. وبهذا نكون قد صنعنا هذا الكريم وأصبح جاهز للإستخدام. ونقوم بوضع هذا الكريم على بشرة نظيفة قبل النوم. ونتركه ليلة كاملة ثم نقوم بغسله فى الصباح بالماء الفاتر. وبعد غسله نقوم لترطيب البشرة بالكريم المرطب الخاص بكى أو أى كريم مرطب. ونكرر استخدامه بشكل يومي حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

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