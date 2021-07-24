معجزة كريم الكركم لتبييض الوجه والجسم كله والبقع الداكنة وازالة الجلد الميت في دقائق

تعاني الكثير من السيدات في جمع انحاء الوطن العربى من وجود اماكن داكنة فى الجسم، وهالات سوداء بالوجه مما تشكل عقبة امام السيدة وخاصة الطبقة المتوسطة من الشعب التى لا تمتلك الكثير من النقود للذهاب إلى صالات التجميل باهظة الثمن، فالحل البديل هو استخدام المواد الطبيعة الموجودة في كل منزل رخيصة السعر فى تبييض الوجه والجسم. ماسك الكركم والارز لتبييض الوجه والجسم المكونات: عشر معالق من الكركم.

عشر معالق من الأرز.

خمس معالق من زيت اللوز.

كريم مرطب. طريقة التحضير يحتوي الأرز على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية التي تعمل على إزالة الجلد الميت وتفتيح الوجه والجسم وعند اضافة الكركم اليها فإننا نحصل على نتيجة ساحرة فى تبييض الوجه والجسم.

نحضر عشر معالق من الأرز الأبيض الجاف ونقوم بوضعهم فى الخلاط لكى يتم طحنهم إلى حبيبات صغيرة لمدة دقيقة ونصف فى الخلاط الكهربائي مع مراعاة فصل الخلاط كل عشرون ثانية حفاظا على صحة الماطور.

نحضر طبق نظيف ونضع به عشر معالق من الكركم وخمس معالق من زيت اللوز وعشر معالق من الأرز المطحون واربع معالق من الماء ونقوم بتقليب جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى نحصل على قوام كريمى متماسك.

نقوم بغسل الوجه والجسم جيدا بالماء الدافئ حيث أن الماء الدافئ يعمل على إزالة الجلد الميت من الوجه والجسم ويعزز من تفاعل الماسك مع الوجه والجسم.

نقوم بفرد ماسك الكركم والارز لتبييض الوجه والجسم على جميع أنحاء الوجه وجميع مناطق الجسم بطريقة لطيفة.

بعد الإنتهاء من توزيع الماسك نقوم بفرك الوجه والجسم بحركات دائرية.

الماسك يحتوى على حبيبات الأرز التى تعمل كمنظف عام ومقشر للوجه والجسم مع التدليك تتغلل هذه الحبيبات أجزاء الجلد وتقوم بتنظيف المسام فى جميع أنحاء الوجه والجسم وإزالة الجلد الميت والدهون المتراكمة على الجلد.

بعد الإنتهاء من تدليك الوجه والجسم لمدة خمس دقائق نترك الماسك على الوجه والجسم لمدة عشر دقائق على الوجه والجسم.

بعد مرور الوقت نقوم بغسل الوجه والجسم جيدا بالماء الفاتر ونترك الجسم والوجه حتى يجف تماما.

ثم نقوم بوضع طبقة رقيقة من المرطب على جميع أنحاء الوجه والجسم.

يكرر الماسك ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج. الوسوم

تعاني الكثير من السيدات في جمع انحاء الوطن العربى من وجود اماكن داكنة فى الجسم، وهالات سوداء بالوجه مما تشكل عقبة امام السيدة وخاصة الطبقة المتوسطة من الشعب التى لا تمتلك الكثير من النقود للذهاب إلى صالات التجميل باهظة الثمن، فالحل البديل هو استخدام المواد الطبيعة الموجودة في كل منزل رخيصة السعر فى تبييض الوجه والجسم. ماسك الكركم والارز لتبييض الوجه والجسم المكونات: عشر معالق من الكركم.

عشر معالق من الأرز.

خمس معالق من زيت اللوز.

كريم مرطب. طريقة التحضير يحتوي الأرز على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية التي تعمل على إزالة الجلد الميت وتفتيح الوجه والجسم وعند اضافة الكركم اليها فإننا نحصل على نتيجة ساحرة فى تبييض الوجه والجسم.

نحضر عشر معالق من الأرز الأبيض الجاف ونقوم بوضعهم فى الخلاط لكى يتم طحنهم إلى حبيبات صغيرة لمدة دقيقة ونصف فى الخلاط الكهربائي مع مراعاة فصل الخلاط كل عشرون ثانية حفاظا على صحة الماطور.

نحضر طبق نظيف ونضع به عشر معالق من الكركم وخمس معالق من زيت اللوز وعشر معالق من الأرز المطحون واربع معالق من الماء ونقوم بتقليب جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى نحصل على قوام كريمى متماسك.

نقوم بغسل الوجه والجسم جيدا بالماء الدافئ حيث أن الماء الدافئ يعمل على إزالة الجلد الميت من الوجه والجسم ويعزز من تفاعل الماسك مع الوجه والجسم.

نقوم بفرد ماسك الكركم والارز لتبييض الوجه والجسم على جميع أنحاء الوجه وجميع مناطق الجسم بطريقة لطيفة.

بعد الإنتهاء من توزيع الماسك نقوم بفرك الوجه والجسم بحركات دائرية.

الماسك يحتوى على حبيبات الأرز التى تعمل كمنظف عام ومقشر للوجه والجسم مع التدليك تتغلل هذه الحبيبات أجزاء الجلد وتقوم بتنظيف المسام فى جميع أنحاء الوجه والجسم وإزالة الجلد الميت والدهون المتراكمة على الجلد.

بعد الإنتهاء من تدليك الوجه والجسم لمدة خمس دقائق نترك الماسك على الوجه والجسم لمدة عشر دقائق على الوجه والجسم.

بعد مرور الوقت نقوم بغسل الوجه والجسم جيدا بالماء الفاتر ونترك الجسم والوجه حتى يجف تماما.

ثم نقوم بوضع طبقة رقيقة من المرطب على جميع أنحاء الوجه والجسم.

يكرر الماسك ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

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