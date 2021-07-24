بملعقة نشا اعملي اقوي كريم اساس طبيعي في البيت عالي التغطية خافي للعيوب بدون أي مواد كيميائية

بملعقة نشا اعملي اقوي كريم اساس طبيعي في البيت،كريم اساس بالنشا يوحد البشرة ويخفي العيوب هي ما سنتطرق له حيث تعد تلك الطريقة هي مبحث العديد من الفتيات، ومن خلال الفقرات التالية نتعرف على الوصفة التي تساعد في توحيد وتنظيف جلد البشرة، وإخفاء أي إصابات جلدية قد تؤثر بالسلب على المظهر العام للبشرة

بملعقة نشا اعملي اقوي كريم اساس طبيعي في البيت

من بين المكونات الطبيعية التي تساعد في التوحيد والتنظيف للبشرة ما يلي بالنقاط القادمة:

ملعقتان نشاء.

ملعقة مكون جل الصبار.

ملعقة قطرات الفيتامين إي.

زيت الياسمين.

طريقة التحضير والاستعمال تكون كما يلي بالنقاط القادمة:

خلط النشاء مع كلٍ من الجل المستخرج من أوراق نبات الصبار، مع التقليب.

نضيف القطرات المتوفرة من الفيتامين إي، مع الكمية المقدرة من مكون زيت الياسمين.

بعد اكتمال عملية الخلط، تصبح التركيبة جاهزة لأن يتم استعمالها بشكل مباشر على الوجه.

من الممكن أن نحتفظ بتلك التركيبة الطبيعية للوجه بالثلاجة، واستعمالها حال الحاجة إليها.

يتم تطبيقه بشكل يومي بمنتهى السهولة، ولا يتسبب في إلحاق أي ضرر بالبشرة عقب تطبيقه.

يستعمل قبيل التطبيق لأي مستحضرات تجميلية على الوجه.

أهم فوائد تلك التركيبة للجلد

يعد كريم الأساس الطبيعي، والمؤلف من مكون النشاء مع المكونات الطبيعية سالفة الذكر ممتلك للكثير من الفوائد، والتي من بينها ما يلي بالنقاط القادمة: