وداعا للصبغات الكيميائية وصفة الفازلين للقضاء علي الشعر الأبيض نهائيا في دقائق معدودة دون رجوعة مرة اخري

وداعا للصبغات الكيميائية وصفة الفازلين للقضاء علي الشعر الأبيض نهائيا، الشعر الأبيض من الممكن أن يتم القضاء عليه بوصفات، وطرق طبيعية، وتتم من خلال دمج بعض المكونات مع بعضها، وعلى رأسها مكون الفازلين، والذي يتم استعماله من خلال مزجه مع القليل من المواد المتوفرة الطبيعية بالمنزل لعمل وصفات مميزة يمكنها في غضون أشهر قليلة أن تقضي على أي شعر أبيض اللون، ولكن يلزم ذلك الانتظام والصبر على طول فترة تطبيقها، ولكنها لا تتسبب في إتلاف الشعر، أو إلحاق أذى به.

وداعا للصبغات الكيميائية وصفة الفازلين للقضاء علي الشعر الأبيض نهائيا

الفازلين له العديد من الاستعمالات التجميلية، والتي تبرز جمال الشعر، ومن بين تلك الاستعمالات استخدامه في الوصفات التي تزيل أثر الشعر الأبيض، وتقضي عليه بشكل نهائي، ومن بين أهم مكونات وصفة الفازلين ما يلي ذكره بالنقاط القادمة:

ملعقتان فازلين.

ملعقتان حنة.

ملعقة واحدة زيت زيتون.

ملعقة متوسطة زيت لوز.

ملعقة متوسطة زيت السمسم.

وعاء فارغ.

أداة للمزج.

طريقة التحضير للخليط وكيفية الاستعمال تكون كما يلي بالنقاط القادمة:

نحضر الوعاء الملائم لخلط سائر المكونات مع بعضها، مع ضرورة المزج بشكل جيد بينهم، وهذا لمنع وجود أي تكتلات بالخليط، والمزج يكون باستعمال الأداة الخاصة بالمزج.

أصبح الخليط معد للتطبيق، ولا بد من التركيز على مختلف المناطق التي تحوي الشعر الأبيض.

ضرورة تغطية الشعر عقب التطبيق باستعمال كيس بلاستيكي، وذلك يكون لمدة قدرها ساعة واحدة.

عقب التطبيق يغسل الشعر بالمياه الفاترة، ويراعى التطبيق حال الحاجة لذلك.

من بين أهم الفوائد له أنه من الممكن أن يدخل كمكون أساسي لوصفات الإزالة والقضاء النهائي على تواجد الشعر الأبيض.