الأطعمة التي تسبب انتفاخ البطن والام القولون تجنبها فورًا

يحدث الانتفاخ عندما يُحبس الهواء في معدتك ويتضخم، إنها مشكلة شائعة يواجهها الكثيرون، يمكن أن يؤدي الانتفاخ إلى تقلصات مؤلمة أو آلام في المعدة لساعات، لكن الخبر السار هو أنه يمكن السيطرة على الانتفاخ عن طريق إجراء بعض التغييرات الغذائية البسيطة، هنا في هذا المقال سنخبرك بخمسة أطعمة يجب تجنبها لمواجهة مشكلة الانتفاخ.

تجنب الأطعمة الدهنية خاصة لمرضى القولون

تضيف الأطعمة الدهنية والدهنية ضغطًا إضافيًا على معدتك، ليس هذا فقط، فهذه الأطعمة تزيد أيضًا من خطر الإصابة بحرقة المعدة وآلام المعدة، إذا كنت تعاني من مشاكل في الهضم وتواجه مشكلة الانتفاخ ، فحاول أن تتجنب أو على الأقل قلل من تناول الأطعمة الدهنية.

البقوليات تسبب تهيج القولون

لا شك أن البقوليات صحية للغاية لكنها يمكن أن تسبب انتفاخ البطن، الفاصوليا غنية بالسكر التي لا يستطيع الجسم هضمه. الغاز هو نتيجة ثانوية عندما تحاول أجسامنا هضمها. وبالتالي ، من الأفضل تجنب تناول البقوليات إذا كنت تعاني بشكل متكرر من مشكلة الانتفاخ.

الأطعمة المالحة تساعد على انتفاح البطن

يشجع تناول الأطعمة الغنية بالملح جسمك على الاحتفاظ بالسوائل ، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ. لذا ، في المرة القادمة التي تريد فيها تناول وجبة خفيفة ، اختر قرص متعدد الحبوب الكاملة (البار الذي يستخدم في الحمية) بدلاً من الشيبسي المملوءة بالملح.

القمح عدو القولون

يكافح الكثير من الناس لهضم القمح. إذا كنت تشعر بالانتفاخ بشكل متكرر بعد تناول المنتجات التي تحتوي على القمح ، فقد يكون ذلك مؤشرًا على إصابتك بمرض الاضطرابات الهضمية.

إذا شعرت بالانتفاخ بعد تناول المنتجات التي تحتوي على القمح مثل الخبز والحبوب والبسكويت والمكرونة ، فقد تحتاج إلى التخلص من الجلوتين.

لم يعد تناول الطعام الخالي من الجلوتين أمرًا صعبًا حيث يوجد الكثير من خيارات الأطعمة الخالية من الجلوتين المتوفرة في السوق.

المشروبات الغازية تزيد الأمر سوءًا

كثير من الناس لديهم هذا المفهوم الخاطئ بأن تناول المشروبات الغازية يمكن أن يساعد في مكافحة الانتفاخ ، لكن هذا ليس صحيحًا ، بل هو عكس ذلك تمامًا. تحتوي المشروبات الغازية على كمية عالية من غاز ثاني أكسيد الكربون. عندما تشرب هذه المشروبات ، ينتهي بك الأمر بابتلاع كمية كبيرة من هذا الغاز. يُحبس هذا الغاز في الجهاز الهضمي ، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ وحتى التقلصات.

نصائح للتخلص من الغازات وانتفاح البطن

إذا شعرت بالانتفاخ حتى بعد التخلي عن هذه الأطعمة الخمسة ، فقد ترغب في زيادة شربك الماء. عدم وجود سوائل كافية في الجسم ، ستنبه الكلى جسمك للاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الماء ، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ.

تأكد من تناول طعامك ببطء ومضغه بشكل صحيح.

حاول أن تلاحظ ما أكلت بالضبط قبل أن تشعر بالانتفاخ. قد تكون هناك بعض الأطعمة الأخرى التي قد تسبب الغازات في جسمك.