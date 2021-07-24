كيراتين فرد الشعر بالخميرة بمكونات طبيعية ونتيجة مضمونة لعام 2021

كيراتين فرد الشعر بالخميرة من الطرق الطبيعية المضمونة لفرد الشعر في المنزل بدون تكاليف، في البداية قبل أن نستخدم هذا الكيراتين يجب أن نعرف طريقة استخدامه وهي أن نقوم بتقسيم الشعر إلى أربع أقسام من أعلى إلى أسفل باستخدام الفرشاة، ومن المعروف أن الشعر من علامات جمال المرأة, وهناك من يقول بأن الشعر تاج فوق رأس المرأة، لذلك تبحث جميع الفتيات على الأشياء التي تجعل الشعر ناعم ومفرود لأن كلما كان الشعر ناعم ولامع زاد جمال المرأة، وهذه الخلطة لها دور كبير في فرد الشعر وتغذيته بطريقة غير مكلفة وآمنة، ومعظم الفتيات تلجأ إلى الكيراتين الجاهز الذي يعمل على إتلاف الشعر عند كثرة استعماله، وانهاردة علشان كل حبايبنا الحلوين الذين يرغبوا في شعر مستقيم وأنيق نقدم لهم كيراتين فرد الشعر بالخميرة وطريقة تحضيره واستخدامه بكل بساطة.

مكونات كيراتين فرد الشعر بالخميرة

يتكون كيراتين فرد الشعر بالخميرة من مكونات قليلة جداً موجودة في كل مكان وهي كما يلي:

كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من ملح البحر.

ملعقة كبيرة من زيت طبيعي له رائحة مفضلة لديك.

طريقة التحضير والاستخدام

تعد طريقة فرد الشعر هذه من أفضل الطرق التي نتعرف عليها الآن وهي كالتالي:

نحضر وعاء ونضع به ملح البحر والحليب البودرة ونخلطهم مع بعض جيداً حتى يتم الذوبان. ثم نضع ملعقة واحدة من نوع الزيت المتواجد عند حضراتكم والمفضل أيضاً. بعد أن نقلب المكونات جيداً وتتجانس تماماً، نضع هذه الخلطة في علبة شامبو فارغة نظيفة. نفرد هذه الخلطة على الشعر ونتركها لمدة ساعتين أو أكثر. نغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو ونجففه. نحفظ هذه الوصفة في مكان بارد وآمن.

خلطة فرد الشعر بالزبادي

يعد الزبادي من المكونات المرطبة التي تساعد على تنعيم الشعر الخشن والمجعد عند خلطه بالخميرة وهذه الوصفة كالتالي:

المكونات

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

3 ملاعق كبيرة من الخميرة.

( مقدار المكونات على حسب كثافة الشعر )

الطريقة