طريقة عمل برجر ماكدونالدز في البيت خطوة بخطوة وسر خلطة البرجر والصوص

تعرفي علي طريقة عمل برجر ماكدونالدز وسر الخلطة الذي يتميز بها ماكدونالدز، يعشق الأطفال تناول البرجر ليس الأطفال وحدهم بل والكبار أيضا يحبه بكثرة، ومن أشهر تلك المطاعم التي تقدم البرجر هو ماكدونالدز لذلك الكثير يذهبون الي هناك للاستمتاع بطعم البرجر اللذيذ، ولذلك سوف نعلمك طريقة عمله في منزل بطريقة سريعة وبسيطة ويحبها أطفالك كما أنها صحية.

طريقة عمل برجر ماكدونالدز

يجب أحضار جميع المكونات التالية جميعها، وذلك لعمل أصل برجر مثل ماكدونالدز بالضبط في البيت، كما انه يمكنك عمل أفضل برجر في البيت سوف يحبه الصغار والجميع.

المكونات

كيلو من اللحمة المفرومة

كوب من البقسماط المطحون

فصين من الثوم المهروس

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب

نصف ملعقة صغيرة من الملح

معلقتين كبيرتين من صلصة ورسيسترشاير

نصف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود

بيضة واحدة مخفوقة

طريقة تحضير البرجر

قومي بإتباع طريقة تحضر البرجر وتنفيذها بالخطوات بالضبط للحصول علي أفضل طعم للبرجر.

احضري وعاء كبير الحجم وضعي فيه كل من اللحمة المفرومة والحليب والبقسماط وأيضا البيض.

نضيف بعد ذلك الملح والفلفل الأسود وأيضا الثوم وصلصة ورسيسترشاير.

نقوم بعد ذلك بخلط جميع المكونات السابقة مع بعضهم البعض، حتي يمتزجون معا وتصبح العجينة متماسكة.

قومي بتشكيل خليط اللحم علي هيئة أقراص متوسطة الحجم، وذلك عن طريق مكبس البرجر.

بعد أن تقوم بالانتهاء من كمية اللحم وتشكيلها، قومي بوضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

قومي بعد ذلك بإخراج البرجر من الثلاجة وضعيه في طاسة بيها القليل من الزيت.

نقوم بقلي البرجر ونترك كل جانب منه علي النار لمدة دقيقة حتي ينضج تماما ويصبح جاهز.

طريقة عمل صوص ماكدونالدز

المكونات

أربعة ملاعق كبيرة من المسطردة

ملعقة كبيرة من المايونيز

ثلاثة ملاعق كبيرة من الكاتشب

رشه صغير من الفلفل الأسود

طريقة الإعداد