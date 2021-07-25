خلطة رهيبة للتبييض بالبيكنج بودر للقضاء على التجاعيد والحصول على بشرة بيضاء

تعد خلطة تبييض البشرة بالبيكنج بودر من الخلطات السحرية لتفتيح البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة، سوف تندهشين من نتائجها عند استخدامها، حيث أن كثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لتفتيح البشرة وجعلها بيضاء كالثلج، ايضاً تتكون هذه الخلطة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل ايضاً سوف نتعرف على فوائد خل التفاح المذهلة للبشرة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل خلطة التبييض بالبيكنج بودر التفتيح وإزالة التجاعيد.

مكونات عمل خلطة تبييض البشرة بالبيكنج بودر

تحتوي خلطة تبييض البشرة بالبيكنج بودر على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

صابونة دوف.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقتان من الحمص المطحون.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة من خل التفاح.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير خلطة تبييض البشرة بالبيكنج بودر هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء صغير عميق من البلاستيك ونقوم ببشر الصابون ونضيف عليها كوب من الماء الدافئ ونذوب الصابون جيدا. بعد ذلك نقوم بإضافة الحمص المطحون وملعقة من البيكنج بودر ونقلب جيدا مع إضافة ملعقة من خل التفاح مع التقليب المستمر حتي نحصل على خليط كريمي.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة استخدام سهلة لتطبيق خلطة البيكنج بودر للتبييض هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نغسل المناطق المراد تفتيحها ونقوم بوضع الخلطة على الجسم وندلك جيدا لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

ثم نقوم بتركها قليلا على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم نغسلها بالماء الفاتر.

بعد ذلك نلاحظ النتيجة ونحصل على بشرة بيضاء كالثلج خالية من التجاعيد.

فوائد خل التفاح للبشرة

هناك عدة فوائد لخل التفاح على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-