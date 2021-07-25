ماهي أسباب الجلطة القلبية وما دوت الخليج عوامل الخطر، الجلطة القلبية دوت الخليج مصطلح يدل على عدم وصول كمية كافية من الدم أو الأكسجين لجزء من عضلة القلب، نتيجة لانسداد جزئي أو انسداد كامل للأوعية الدموية، ولهذه الحالة الصحية الخطيرة أعراض وردت في موقع "ويب طب" وهي:

أعراض الجلطة القلبية:

أعراض الجلطة القلبية يمكن أن تحدث بشكل مفاجئ كما يحدث مع مرضى السكري، إلا أنها في الغالب تبدأ بشكل تدريجي وتتفاقم شدتها مع الوقت، أو تزداد حدتها عند القيام بأي أنشطة بدنية، وهي:

ألم الصدر الحاد، ويتركز في منتصف الصدر والجانب الأيسر.

مشاكل في عملية التنفس.

ألم حاد في الذراع.

مشاكل واضطرابات في الجهاز الهضمي.

التعرق المفاجئ والمفرط.

أسباب الجلطة القلبية وعوامل الخطر:

الإصابة المسبقة بأمراض القلب ومنها مرض الشريان التاجي.

المدخنين أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بجلطة القلب.

مرضى ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

زيادة الوزن والسمنة من أبرز أسباب الإصابة بالجلطة القلبية.

سوء التغذية والأنظمة والعادات الغذائية غير الصحية.

عدم ممارسة الرياضة وقلة الأنشطة البدنية.

مرضى السكري معرضون أكثر من غيرهم للجلطات القلبية.

علاج الجلطة القلبية:

الجلطات القلبية في بعض الأحيان لا تؤدي إلى الوفاة، إلا أنها تسبب عدد من المضاعفات وتحتاج إلى علاجات متعددة، ومن الممكن أن تتكرر الإصابة بها، ومن أبرز علاجاتها:

الأدوية المثبطة للإنزيم المحول للإنجوتنسين.

أدوية حاصرات مستقبلات بيتا.

مدرات البول.

مضادات الألدوستيرون.

وكذلك السيطرة على الأمراض المسببة، وإعادة تنظيم أسلوب الحياة من حيث التغذية والنشاط البدني.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.