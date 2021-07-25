أقوي كيراتين طبيعي لشعر حريري، تبحث كل فتاة عن شعر ناعم كالحرير، لأن الشعر يظهر جمال المرأة، فتبحث عن الوصفات الطبيعية التي تمنحها شعر صحي وناعم، دون حدوث أي أضرار لأن هناك الكثير من مستحضرات التجميل تسبب أضرار للشعر وتؤدي لتساقطه بسبب أحتواءها على مواد كيميائية ضارة، ولكن يمكن عمل كيراتين طبيعي في المنزل بمكونات بسيطة وبأقل تكلفة وستتمتعين بشكل جميل وجذاب من أول استعمال.

اقوي كيراتين طبيعي لشعر حريري بمكون موجود في كل بيت لن تصدقي النتيجة من أول استعمال

المكونات

2 ملعقة كبيرة من المايونيز.

ملعقة من القهوة.

4 ملاعق من حمام كريم مناسب لشعرك.

كبسولة من فيتامينe.

طريقة التحضير والاستعمال

قومي بإحضار وعاء ووضع جميع المكونات وخلطهم جيداً حتي تحصلي على قوام كريمي، قومي بتوزيع الخليط على فروة الرأس والشعر بالكامل حتي يتم تغليف الشعر بشكل تام، قم بلف الشعر على شكل كحكة وتغطيته بالبلاستيك الغذائي حتي يحدث سخونة في الشعر ويفتح المسام، يترك الكيراتين الطبيعي على الشعر لمدة ساعتين ثم قم بغسلة جيداً بالماء، تكرر الوصفة مرة بالأسبوع للحصول على شعر ناعم.

اقوي كيراتين طبيعي لشعر حريري وفرد الشعر المجعد وتنعيمة

المكونات

شريحة من الصبار الطبيعي.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

2 ثمرة موز مهروس.

3 ملاعق كبيرة زبادي.

طريقة التحضير

قومي بتقطيع الصبار إلى قطع صغيرة ووضعه في الخلاط الكهربائي ثم قومي بتصفيته، ثم قومي بإضافة باقي المكونات مع التقليب حتي تحصلي على قوام كريمي، يمشط الشعر ويقسم إلى أربع أجزاء ونضع الكيراتين على الشعر من الجذور وحتي الأطراف، قم بلف الشعر وتغطيته بكيس بلاستيك ويترك الخليط على الشعر من ساعتين إلي ثلاث ساعات، ثم قم بغسل الشعر بالماء والشامبو وتكرر الوصفة مرة أسبوعياً.

كيراتين طبيعي من كريم بانثينول وفيتامين E

المكونات

علبة من كريم بانثينول.

كبسولة من فيتامينE.

4 ملاعق من كريم الشعر.

ملعقة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستعمال

قومي بخلط المكونات جيداً، ثم قومي بتوزيع الخليط على خصل الشعر لفرد الشعر وتنعيمه، ثم يلف الشعر على شكل طاقية، ويغطي بغطاء الشعر ويترك الخليط على الشعر لمدة ساعة، ثم يغسل بالماء والشامبو ويتم استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع.