وصفة لبان الدكر السحرية لشد تجاعيد البشرة والتخلص من الخطوط الرفيعة

وصفة لبان الدكر لشد التجاعيد، الجميع يبحث عن الجمال والنضارة والمظهر الحسن، ولأن الكثير من الأفراد يتعرضون للتجاعيد وترهل البشرة وخاصة النساء، نتيجة للكثير من العوامل منها تقدم السن، والجفاف، كان لابد من وجود طريقة للتخلص منها حتى تستعيد البشرة أناقتها، ولأن كثير من الأفراد لا يفضل اللجوء إلى المواد الكيميائية التي قد تضر البشرة في بعض الأوقات ولا تناسب جميع أنواع البشرة، فهم يفضلون استخدام مواد طبيعية لأن احتمال الضرر منها ضعيف جداً، هناك الكثير من الوصفات ولكن الوصفة الأكثر فاعلية هي وصفة لبان الدكر، فتعالوا لنتعرف سويا على وصفة لبان الدكر لشد التجاعيد وتبيض الوجه.

وصفة لبان الدكر لشد التجاعيد

لبان الدكر والذي يعرف بالصمغ العربي، حيث أنه يحتوي على كلامي طبيعي، كما أنه يساعد على شد الجلد بصورة جيدة دون ترك أي أثر، تعتبر تلك الوصفة هي الأكثر استخداماً من قبل عدد كبير جداً من الأشخاص وخصوصاً الفتيات، فوائد لبان الدكر لا حصر لها حيث أنه يرطب البشرة ويعطيها مرونة وملمس ناعم، ويعالج الهالات السوداء المحيطة بالعين، ويحفز البشرة على تجديد خلاياها، ينقي البشرة لتبدو أكثر نضارة، يوحد اللون ويزيل البقع الداكنة.

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من لبان الدكر.

واحد كوب من الماء.

طريقة التحضير:

يتم نقع لبان الدكر في الماء المغلي لمدة ليلة كاملة، بعد ذلك يصفى اللبان ويكون ذو لون أبيض.

بعد ذلك يتم حفظ الوصفة داخل إناء، باستخدام قطعة من القطن يمكن تمريرها على الوجه لمدة لا تقل عن عشرة دقائق ثم يتم غسل الوجه.

وصفة أخرى من لبان الدكر للتخلص من التجاعيد

المكونات:

10 قطرات من زيت لبان الدكر.

ربع كوب صغيرة زيت جوز هند.

5 قطرات زيت خشب الصندل.

مقدار عشر قطرات زيت المر.

ملعقة شمع عسل.

ربع كوب زيت أفوكادو.

طريقة التحضير: