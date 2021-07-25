أفضل وصفة لعمل عجينة البيتزا السريعة والمينى بيتزا في أقل من عشر دقائق

عجينة البيتزا السريعة والمينى بيتزا من أكثر المعجنات التي يقبل عليها الاطفال والكبار، خاصة في فصل الصيف كما أنها تناسب الرحلات والمصايف، لذلك يبحث الكثير عن طريقة تحضير عجينة البيتزا والميني في المنزل، بطريقة سهلة ومميزة مثل الجاهزة، لكي تعدها لأولادها أو لتحضيرها للخروجات الصيفية المميزة.

تبحث الأمهات عن أسهل وأسرع الوصفات التي يمكن أن تعدها لأولادها، خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، لذا فإن عجينة البيتزا والميني بيتزا من أكثر المعجنات التي تفضلها النساء، حيث أنها لا تحتاج وقت طويل في اعدادها، كما أنها من الوجبات المفضلة لجميع أفراد اسرتها.

خمس اكواب من الدقيق الخاص بالمخبوزات.

بيضة.

ثلاث ملاعق كبيرة حليب بودر.

نصف كوب زيت.

نصف ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقتين كبار خميرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

معلقة كبيرة بيكنج باودر.

ماء دافئ للعجن.

ملعقة كبيرة سكر.

زيتون اسود.

فلفل مقطع.

بصل مقطع شرائح.

طماطم مقطعة مربعات صغيرة.

صلصة بيتزا أو كاتشب.

جبنة متزاريلا.

نقانق أو أي نوع من اللحوم.