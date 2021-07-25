أفضل وصفة لعمل عجينة البيتزا السريعة والمينى بيتزا في أقل من عشر دقائق

عجينة البيتزا السريعة والمينى بيتزا من أكثر المعجنات التي يقبل عليها الاطفال والكبار، خاصة في فصل الصيف كما أنها تناسب الرحلات والمصايف، لذلك يبحث الكثير عن طريقة تحضير عجينة البيتزا والميني في المنزل، بطريقة سهلة ومميزة مثل الجاهزة، لكي تعدها لأولادها أو لتحضيرها للخروجات الصيفية المميزة.عجينة البيتزا السريعة والمينى بيتزا
تبحث الأمهات عن أسهل وأسرع الوصفات التي يمكن أن تعدها لأولادها، خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، لذا فإن عجينة البيتزا والميني بيتزا من أكثر المعجنات التي تفضلها النساء، حيث أنها لا تحتاج وقت طويل في اعدادها، كما أنها من الوجبات المفضلة لجميع أفراد اسرتها.مكونات عجينة البيتزا والميني بيتزا
- خمس اكواب من الدقيق الخاص بالمخبوزات.
- بيضة.
- ثلاث ملاعق كبيرة حليب بودر.
- نصف كوب زيت.
- نصف ملعقة صغيرة زعتر.
- ملعقتين كبار خميرة.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- معلقة كبيرة بيكنج باودر.
- ماء دافئ للعجن.
- ملعقة كبيرة سكر.
- زيتون اسود.
- فلفل مقطع.
- بصل مقطع شرائح.
- طماطم مقطعة مربعات صغيرة.
- صلصة بيتزا أو كاتشب.
- جبنة متزاريلا.
- نقانق أو أي نوع من اللحوم.
- نضع الدقيق في العجان ونقوم بإضافة الخميرة والسكر والزعتر والملح والبيكنج باودر والحليب البودر ونخلط جميع المكونات.
- ثم نضيف البيضة وهي لزيادة القيمة الغذائية ويمكن عدم إضافتها.
- نضع الزيت ثم نبدأ بوضع الماء بالتدريج حسب احتياج العجينة ونعجن جيدا لمدة ثلاث دقائق حتى تكون العجينة طرية.
- بعد نقوم بتغطية العجينة لمدة ربع ساعة في فصل الصيف اما في فصل الشتاء يفضل تركها فترة أطول لتختمر.
- بعد أن يتضاعف حجم العجينة تكون أصبحت جاهزة للتشكيل.
- نقوم بفرد العجينة على شكل دائري بحجم الصينية.
- ثم توضع في صينية الخبز مدهونة زيت ثم ندهن العجينة بصلصة البيتزا.
- نضع النقانق والفلفل والطماطم على وجه العجينة ثم الزيتون والجبنة.
- تتدخل فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تصيح الجبنة وتخرج من الفرن.
- بينما الميني بيتزا يتم تشكلها باستخدام قطاعات دائرية، حيث نقوم بفرد العجينة وقطعها إلى دوائر صغيرة الحجم.
- وترص في الصينية وتدهن بالصلصة البيتزا وتضع نفس الحشوة السابقة.
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عجينة البيتزا السريعة والمينى بيتزا من أكثر المعجنات التي يقبل عليها الاطفال والكبار، خاصة في فصل الصيف كما أنها تناسب الرحلات والمصايف، لذلك يبحث الكثير عن طريقة تحضير عجينة البيتزا والميني في المنزل، بطريقة سهلة ومميزة مثل الجاهزة، لكي تعدها لأولادها أو لتحضيرها للخروجات الصيفية المميزة.عجينة البيتزا السريعة والمينى بيتزا
تبحث الأمهات عن أسهل وأسرع الوصفات التي يمكن أن تعدها لأولادها، خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، لذا فإن عجينة البيتزا والميني بيتزا من أكثر المعجنات التي تفضلها النساء، حيث أنها لا تحتاج وقت طويل في اعدادها، كما أنها من الوجبات المفضلة لجميع أفراد اسرتها.مكونات عجينة البيتزا والميني بيتزا
- خمس اكواب من الدقيق الخاص بالمخبوزات.
- بيضة.
- ثلاث ملاعق كبيرة حليب بودر.
- نصف كوب زيت.
- نصف ملعقة صغيرة زعتر.
- ملعقتين كبار خميرة.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- معلقة كبيرة بيكنج باودر.
- ماء دافئ للعجن.
- ملعقة كبيرة سكر.
- زيتون اسود.
- فلفل مقطع.
- بصل مقطع شرائح.
- طماطم مقطعة مربعات صغيرة.
- صلصة بيتزا أو كاتشب.
- جبنة متزاريلا.
- نقانق أو أي نوع من اللحوم.
- نضع الدقيق في العجان ونقوم بإضافة الخميرة والسكر والزعتر والملح والبيكنج باودر والحليب البودر ونخلط جميع المكونات.
- ثم نضيف البيضة وهي لزيادة القيمة الغذائية ويمكن عدم إضافتها.
- نضع الزيت ثم نبدأ بوضع الماء بالتدريج حسب احتياج العجينة ونعجن جيدا لمدة ثلاث دقائق حتى تكون العجينة طرية.
- بعد نقوم بتغطية العجينة لمدة ربع ساعة في فصل الصيف اما في فصل الشتاء يفضل تركها فترة أطول لتختمر.
- بعد أن يتضاعف حجم العجينة تكون أصبحت جاهزة للتشكيل.
- نقوم بفرد العجينة على شكل دائري بحجم الصينية.
- ثم توضع في صينية الخبز مدهونة زيت ثم ندهن العجينة بصلصة البيتزا.
- نضع النقانق والفلفل والطماطم على وجه العجينة ثم الزيتون والجبنة.
- تتدخل فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تصيح الجبنة وتخرج من الفرن.
- بينما الميني بيتزا يتم تشكلها باستخدام قطاعات دائرية، حيث نقوم بفرد العجينة وقطعها إلى دوائر صغيرة الحجم.
- وترص في الصينية وتدهن بالصلصة البيتزا وتضع نفس الحشوة السابقة.
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