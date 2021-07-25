أعراض تكشف إصابتك بفيروس كورونا بعد تلقي اللقاح، وهو للأسف واقع لا مهرب منه لاحتمال الإصابة بعدوى فيروس كورونا بعد أخذ اللقاح، كون اللقاحات المتوفرة لا توفر حماية مطلقة من هذه العدوى.

وقد عانى الكثيرون من الإصابة بفيروس كورونا مباشرة بعد تلقي اللقاح، وبعضهم لم يشعر بأية أعراض فيما مر آخرون بأعراض مضاعفات خطيرة هددت حياتهم. ما جعل الكثيرين، خصوصاً المشككين بجدوى اللقاحات، من الإمتناع عن أخذ التطعيم بحجة أن اللقاح لن يحميهم من الإصابة بالفيروس التاجي.

ويتناسى هؤلاء أن التلقيح يسهم بنسبة كبيرة في الوقاية من عدوى فيروس كورونا ومضاعفاته الخطيرة، وبالتالي يبقى التطعيم هو الخيار الأول والأنسب لمنع الإصابة بكورونا إضافة إلى الإجراءات الوقائية الأخرى التي أقرتها منظمة الصحة العالمية منذ اليوم الأول لظهور فيروس كورونا المستجد واعتمدتها كافة الدول.

فما دوت الخليج الأعراض التي تكشف الإصابة بفيروس كورونا بعد تلقي اللقاح؟ سؤال مهم ينبغي معرفة الإجابة عليه، كونه يساعد في تحديد آليات العلاج المناسبة والتي يحتاجها كل مصاب بكورونا حسب حالته الصحية.

أعراض تكشف إصابتك بفيروس كورونا بعد تلقي اللقاح

نقل موقع "الكونسلتو" عن الدكتور أمجد الحداد، ، مدير مركز الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح المصري من أنه لا يوجد حتى الآن لقاح واحد ضمن لقاحات كورونا المتوفرة، يمنع الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا الجديد. ما يعني احتمال إصابة الإنسان بالفيروس التاجي حتى بعد تلقي اللقاح.

مضيفاً أن الإصابة بفيروس كورونا بعد تلقي اللقاح أمر غير مستبعد كون الجرعة الأولى تتطلب عدة أسابيع حتى تتفاعل مع جهاز المناعة في الجسم وتحفزه على إنتاج الإجسام المضادة التي تحارب الفيروس.

وعليه، نصح د. الحداد كافة الملقحين بوجوب الإلتزام بإجراءات الوقاية الإحترازية من مرض كوفيد-19 لحين موعد الجرعة الثانية التي ينبغي الحصول عليها بكل تأكيد، بهدف تشكيل استجابة مناعية ضرورية تحمي من فيروس كورونا بشكل شبه تام.

ومن الاعراض التي تكشف الإصابة بفيروس كورونا بعد تلقي اللقاح، ما أفاد بها د. الحداد على الشكل التالي:

الصداع والتهاب الحلق.

الرشح والسعال.

العطس والدوخة.

مضيفاً أن هذه الأعراض قد تختلف نسبياً عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا المعروفة، ومنها ضيق التنفس واحتقان الحلق وفقدان حاسة الشم أو التذوق.

لماذا يصاب البعض بفيروس كورونا بعد تلقي اللقاح؟

بحسب الدكتور فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات وأمراض الدم والمناعة بكلية الطب جامعة شانتو بالصين، فإن احتمال الإصابة بفيروس كورونا بعد تلقي اللقاح عند البعض قد يكون له أسباب متفاوتة ولا تنطبق على الجميع.

وأحد هذه الأسباب بنظره، دوت الخليج المدة التي تقع بين فترة التطعيم وإنتاج الإجسام المضادة للفيروس والتي قد تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين حسب نوع اللقاح. وخلال هذه الفترة، قد يكون الجسم لم ينته بعد من إتتاج الأجسام المضادة الكافية لمواجهة عدوى الفيروس خصوصاً مع احتمال حدوث تفاعلات في الجسم بين المناعة واللقاح بعد التطعيم بالجرعة الأولى بهدف إنتاج أجسام مضادة والوصول لشكل معين من التحصين. لذلك يتم التطعيم بالجرعة الثانية بعد حوالي 21 يوماً من الجرعة الأولى.

وأكد د. عطية أنه في حال تكوين جسم الإنسان للأجسام المضادة بعد تلقي اللقاح، وتعرضه لجرعة كبيرة من العدوى الفيروسية، فإن قطعاً سوف يصاب بفيروس كورونا. وهو ما حدث مع بعض الذين تلقوا التطعيم بفيروس بي، ليتعرضوا بعدها للعدوى نتيجة ضعف كمية الأجسام المضادة مقارنة بكمية العدوى الفيروسية التي أصيبوا بها.

لكنه لفت أيضاً إلى عدم وجود دراسات دقيقة عن لقاحات كورونا ترصد بشكل كافي هذه الظواهر، مشيراً إلى احتمال ظهور تفاصيل أخرى جديدة مع الوقت.

كيفية الوقاية من فيروس كورونا بعد تلقي اللقاح

نظراص لإمكانية إصابة البعض بفيروس كورونا بعد تلقي اللقاح، أعلنت ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن مجموعة من الإرشادات والنصائح الواجب اتباعها لمنع الاصابة بفيروس كورونا بعد أخذ التطعيم.

وهذه النصائح دوت الخليج التالية: