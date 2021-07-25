ماسك الأرز المطحون لتفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار الناتج من المصيف

يعتبر ماسك الأرز المطحون ، من الماسكات الطبيعية المهمة جداً للبشرة وخاصة في فصيل الصيف حيث يتعرض الجسم بالكامل لأشعة أشمس أثناء الذهاب للمصيف لقضاء الرحلات الصيفية، ويتعرض الكثير منا إلي أشعة الشمس ومياه البحر التي تتسبب في اسمرار الجلد بشكل كبير، لذلك ينصح باستخدام هذا الماسك الذي يقضي تماماً على هذا الاسمرار ويعطي والوجه بياض وتفتيح ويزيل تصبغات الجلد، وهذا القناع يتكون من مكونات طبيعية جداً وغير مكلفة ومتوفرة في المنزل بكثرة من أهم دقيق الأرز الذي يحتوي على فوائد عديدة للبشرة تعطيها صفاء ولمعان ونضارة وهو من المكونات الأكثر استخداماً في عمل الماسكات والكريمات الطبيعية مثل كريم الأرز السحري، وذلك نظراً لما يحتوي عليه من فوائد، كما أنه آمنة جداً علي البشرة ولا يسبب أي ضرر علي البشرة، وهذا الماسك من الماسكات المهمة التي يمكن استخدامها للجسم كله وليس للوجه فقط، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل ماسك الأرز المطحون بالمنزل لتفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار الناتج من التعرض لأشعة الشمس أثناء المصيف.

مكونات عمل ماسك الأرز المطحون لتفتيح البشرة

يتكون قناع الأرز المطحون من مكونات سهلة لها نتيجة قوية في تفتيح البشرة والمكونات هي كما يلي:ـ

2 ملعقة صغيرة من الأرز المطحون ( دقيق الأرز).

2 ملعقة صغيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

عصير نصف ليمونة.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

كوب من الحليب.

طريق التحضير

يتم تحضير ماسك الأرز المطحون بالمنزل بخطوات سهلة جداً هي كما يلي:ـ

في طبق صغير نضيف ملعقتين من الدقيق العادي الذي يستخدم لعمل الكيك، مع ملعقتين من الأرز المطحون. ثم نضيف إلي المكونات السابقة ملعقة من عسل النحل ونصف ملعقة من زيت الزيت الزيتون . يضاف عصير نصف ليمونة طازجة ونقلب المكونات معاً ثم يضاف الحليب تدريجياً، حتي يتكون لدينا خليط كريمي. تنظف البشرة جيداً ثم يوضع الخليط على الوجه والرقبة ويتم توزيعه بشكل جيد. ثم يترك القناع على البشرة لمدة عشرين دقيقة حتي يجف تماماً. ثم يتم فركه بحركات دائرية حتي يتم التخلص منه تماماً، ثم يغسل الوجه بالماء العادي. يكرر استخدام الماسك 4 مرات أسبوعياً، للحصول على النتيجة المطلوبة.

نصائح هامة

هناك بعض النصائح المهمة يمكن اتباعها عند عمل الماسك وهي كما يلي:ـ