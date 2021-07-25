جربي احلي طريقة لعمل الفتة بالموزة الضاني في عيد الأضحى

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طريقة الفتة بالموزة الضاني في عيد الأضحى، الفتة من اشهى الأطباق الدسمة التي يتم إعدادها في عيد الأضحى المبارك في معظم الدول العربية، فالفتة سهلة الإعداد ولا تحتاج إلى وقت ومجهود كبير في إعدادها ويمكن استخدام أي نوع من اللحمة في إعدادها سواء إذا كانت اللحمة الحمراء أو لحمة الرأس أو أي نوع لحمة متوفر في البيت، واليوم سوف نقدم طريقة اعداد الفتة بالموزة الضاني في عيد الأضحى فهي من أحلى الاكلات المميزة تابعي معنا الان.جربي احلي طريقة لعمل الفتة بالموزة الضاني
تتعدد طرق إعداد الفتة بالموزة الضاني في عيد الأضحى المبارك في معظم الدول العربية، وإليكم أسهل طريقة لإعداد الفتة بالموزة الضانى تابعي معنا سيدتي:
المكونات
- مكونات اللحمة
- نصف كيلو من اللحم الضانى.
- 2 حبة متوسطة من البصل.
- 3 حبات من الطماطم المستوية.
- عود من القرفة الخشب.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.
- 2 ورق لورا.
- 3 فصوص من الحبهان.
- مكونات الأرز
- 3 كوب من الأرز المصري.
- 3 ملاعق كبيرة من السمنة البلدي.
- 2 مكعب من الزبدة الصفراء.
- 2 كوب من المياه الباردة.
- ملعقة ونصف صغيرة من ملح الطعام.
- 2 فص من الحبهان.
- مكونات الصلصة
- لتر من عصير الطماطم.
- 3 ملاعق كبيرة من صلصلة الطماطم الجاهزة.
- 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- 4 فصوص من الثوم.
- 3 رغيف من الخبز الأسمر المحمص.
- في البداية يتم وضع ماء يغلي ومعه البصل والطماطم والقرفة الخشب واللورا الحبهان.
- بعد الغليان يتم إضافة اللحمة الضاني والملح والفلفل الأسمر وتركها حتى تستوي.
- في غضون ذلك يتم إحضار حلة ووضع السمنة والزبدة بها حتى يذوبوا ثم تشويح الحبهان وإضافة الماء وتركه حتى يغلي.
- بعد ذلك يتم إضافة الأرز تركه حتى ينضج.
- في طاسة على النار يتم إضافة ملعقة من زيت الطعام، وتركه حتى يسخن.
- بعدها يتم إضافة الثوم المقطع وتركه حتى يصبح ذهبي.
- بعدها يتم إضافة عصير الطماطم والصلصلة والخل وترك الخليط يغلي على النار.
- بعد ذلك يتم غرف الأرز ووضع العيش عليه وقليل من الشوربة ثم قطع اللحم وإضافة الصلصة على وش الفتة وبالهنا والشفا.
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طريقة الفتة بالموزة الضاني في عيد الأضحى، الفتة من اشهى الأطباق الدسمة التي يتم إعدادها في عيد الأضحى المبارك في معظم الدول العربية، فالفتة سهلة الإعداد ولا تحتاج إلى وقت ومجهود كبير في إعدادها ويمكن استخدام أي نوع من اللحمة في إعدادها سواء إذا كانت اللحمة الحمراء أو لحمة الرأس أو أي نوع لحمة متوفر في البيت، واليوم سوف نقدم طريقة اعداد الفتة بالموزة الضاني في عيد الأضحى فهي من أحلى الاكلات المميزة تابعي معنا الان.جربي احلي طريقة لعمل الفتة بالموزة الضاني
تتعدد طرق إعداد الفتة بالموزة الضاني في عيد الأضحى المبارك في معظم الدول العربية، وإليكم أسهل طريقة لإعداد الفتة بالموزة الضانى تابعي معنا سيدتي:
المكونات
- مكونات اللحمة
- نصف كيلو من اللحم الضانى.
- 2 حبة متوسطة من البصل.
- 3 حبات من الطماطم المستوية.
- عود من القرفة الخشب.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.
- 2 ورق لورا.
- 3 فصوص من الحبهان.
- مكونات الأرز
- 3 كوب من الأرز المصري.
- 3 ملاعق كبيرة من السمنة البلدي.
- 2 مكعب من الزبدة الصفراء.
- 2 كوب من المياه الباردة.
- ملعقة ونصف صغيرة من ملح الطعام.
- 2 فص من الحبهان.
- مكونات الصلصة
- لتر من عصير الطماطم.
- 3 ملاعق كبيرة من صلصلة الطماطم الجاهزة.
- 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- 4 فصوص من الثوم.
- 3 رغيف من الخبز الأسمر المحمص.
- في البداية يتم وضع ماء يغلي ومعه البصل والطماطم والقرفة الخشب واللورا الحبهان.
- بعد الغليان يتم إضافة اللحمة الضاني والملح والفلفل الأسمر وتركها حتى تستوي.
- في غضون ذلك يتم إحضار حلة ووضع السمنة والزبدة بها حتى يذوبوا ثم تشويح الحبهان وإضافة الماء وتركه حتى يغلي.
- بعد ذلك يتم إضافة الأرز تركه حتى ينضج.
- في طاسة على النار يتم إضافة ملعقة من زيت الطعام، وتركه حتى يسخن.
- بعدها يتم إضافة الثوم المقطع وتركه حتى يصبح ذهبي.
- بعدها يتم إضافة عصير الطماطم والصلصلة والخل وترك الخليط يغلي على النار.
- بعد ذلك يتم غرف الأرز ووضع العيش عليه وقليل من الشوربة ثم قطع اللحم وإضافة الصلصة على وش الفتة وبالهنا والشفا.
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