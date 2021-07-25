بسبوسة الحلواني الطريه بمقادير مضبوطة

بسبوسة الحلواني بمقادير مضبوطة، البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية المشهورة التي يعشقها الكبار والصغار في جميع البلدان العربية، تقوم معظم النساء بعمل البسبوسة في البيت وللكنها لا تكون ناجحة وطعمها ليس كما نشتريها من الخارج، واليوم سيدتي الجميلة سوف نقدم لكِ طريقة سهلة وبسيطة في إعداد البسبوسة والتي ستجعلها شهية ولذيذة مثل بسبوسة المحلات.

تختلف طرق إعداد البسبوسة من بلد لأخري وكذلك من شيف لأخر، وتتعدد أيضًا أنواع البسبوسة فمنها بالقشطة وبالمكسرات وغيها من الأطعمة اللذيذة، وإليك عزيزتي بسبوسة الحلواني بمقادير مضبوطة.

500 جرام من دقيق السميد الأبيض.

نصف كوب من السمنة الفلاحي.

كوب ألا ربع من السكر الخشن.

كوب متوسط من الزبادي أو اللبن الرائب.

2 ملعقة من عسل النحل الأبيض.

4 ملاعق من جوز الهند الناعم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مكونات الشربات

كوب من السكر.

كوب من الماء.

باكو من الفانيليا.

عصير نصف ليمونة.

في البداية يتم تجهيز الشربات، وذلك عن طريق وضع الماء والسكر على النار حتى الغليان، وبعدها يتم إضافة الليمون والفانيليا.

بعدها يتم إحضار وعاء بلاستيك عميق ووضع فيه السميد والسمنة والسكر والزبادي وجوز الهند وعسل النحل بالإضافة إليهم البيكنج بودر.

يتم تقليب الخليط بواسطة ملعقة حتى تختلط المكونات.

بعدها يتم دهن صينية بالسمنة جيدًا.

بعد ذلك يتم صب الخليط في الصينية وإدخالها فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 200 حتى تمام النضج.

بعدها يتم إخراجها من الفرن وصب الشربات الساخن الثقيل عليها، وتغطيتها وتركها تبرد.

بعدها يتم تقطيعها وتقديمها وبالهنا والشفا.

أسرار نجاح البسبوسة

بعد أن تعرفنا على بسبوسة الحلواني بمقادير مضبوطة، هيا بنا نتعرف على أسرار نجاح البسبوسة لجعلها مثل الجاهزة.