ما الفرق بين الديسك والشد العضلي، توضيح الفرق بين كلاهما يكون من خلال التشخيص الدقيق وذلك بسبب التشابه في الأعراض التي يسببها كل منهما، كما أن كل من مرض الديسك والشد العضلي دوت الخليج من الأمراض التي تصيب منطقة الظهر والشائع الإصابة بها، وعن الفرق في السبب والأعراض نتعرف على الآتي:

الفرق بين الديسك والشد العضلي:

جاء في موقع "الطبي" توضيح بين الديسك والشد العضلي من خلال التعريف به وهي كالآتي:

الشد العضلي: حدوث إصابة في الألياف العضلية أو الأوتار الماسكة بين العضلات والعظام، بسبب الإجهاد أو قلة اللياقة البدنية.

الديسك: هو القرص الغضروفي الموجود بين المفاصل عند التقاء العظام ببعضها، ويحدث الانزلاق الغضروفي عندما تحدث حركة أو تورم في أحد الأقراص، بسبب الحوادث والإصابات.

أعراض الشد العضلي:

شدة أعراض الشد العضلي تختلف حسب الإصابة ومكانها وعمر المريض، وهي أعراض قد لا تزيد عن أسبوعين، وهي في الغالب:

آلام الظهر المتكررة والمستمرة.

زيادة الآلام في الظهر عند الحركة.

الشد العضلي يسبب تشنج في العضلات.

الكدمات والتورم والاحمرار من أبرز أعراض الشد العضلي وتظهر في منطقة الإصابة.

ضيق في الحركة في المفصل المصاب.

أعراض الديسك:

خدر في اليدين والقدمين بسبب تضرر الأعصاب.

ضعف في العضلات وعدم القدرة على تحريكها.

آلام في كافة أنحاء الجسم وشعر مستمر بالتعب.

استمرار الآلام والشعور بالتعب لمدة تزيد عن أسابيع.

الإصابة بما يسمى متلازمة الألم.

الشعور بآلام شديدة مع حركة العمود الفقري.

ضعف عام في الأعصاب يؤثر على المثانة والأمعاء.

علاج الشد العضلي والديسك:

مسكنات الأم أول علاجات الشد العضلي و الديسك.

كل من الشد العضلي والديسك يحتاج راحة تامة وحركة محدودة وفق طرق معينة.

العلاجات الطبيعية أحد العلاجات الشائعة لكل من الديسك والشد العضلي.

العلاجات الجراحية حسب الإصابة دوت الخليج آخر أنواع العلاجات لكل من الشد العضلي والديسك.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.