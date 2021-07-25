بدون ما تفك ولا تكش منك احلي طريقه لعمل كفتة الحاتي الاصلية

سر خلطة كفتة الحاتي، تعد الكفتة من أشهر وألذ أصناف الطعام التي يفضلها الكبار والصغار أيضًا، وتتعدد أنواع الكفتة فمنها الكفتة المشوية والكفتة المقلية والكفتة في الفرن وكفتة الحاتي وغيرها من الكثير من أنواع الكفتة، ترغب السيدات في عمل الكفتة في المنزل ولكنها لا تكون مثل المطاعم، ولكن اليوم سوف نخبركِ بسر خلطة كفتة الحاتي، فتابعينا للتعرف على كل ما يتعلق بهذه الوصفة الرائعة.بدون ما تفك ولا تكش منك احلي طريقه لعمل كفتة الحاتي
توجد العديد من الطرق لإعداد كفتة الحاتي ذات الطعم اللذيذ، ولكن اليوم سوف نخبرك عن سر سوف يجعل الكفتة متماسكة وذات طعم شهي ولذيذ، وإليكم الطريقة:
مكونات الكفتة
- نصف كيلو من اللحم المفروم الناعم.
- 2 بصلة متوسطة الحجم.
- حبة من الفلفل الأحمر الحامي.
- ربع حزمة من البقدونس الأخضر.
- ربع كوب من البقسماط الناعم.
- مكعب من مرقة الدجاج.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من ملح لطعام الأبيض.
- ملعقة ونصف صغيرة من الفلفل الأسمر.
- ربع ملعقة من القرفة المطحونة.
- نصف ملعقة من بهارات الكفتة الجاهزة.
- في البداية يتم تقشير البصل وفرمه ناعم وتصفيته من الماء الموجود به، ويتم وضع ماء البصل على جنب.
- يتم غسل وتقطيع البقدونس الأخضر ووضعه في مصفاة حتى يتم التخلص من أي مياه موجودة به.
- بعد ذلك يتم إحضار وعاء نظيف جاف، ويتم وضع اللحم المفروم وباقي المكونات فيه وعجنها جيدًا حتى تتجانس المكونات جيدًا.
- يتم وضع الكفتة في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- إحضار قالب فرن ودهنه بقليل من الزيت وتركه جانبًا.
- يتم إحضار العيدان الخشبية وتشكيل الكفتة عليها ثم وضعها في القالب.
- تكرار الخطوة السابقة حتى تنتهي كل كمية الكفتة.
- يتم وضع الكفتة في الثلاجة مرة أخري لمدة 10 دقائق فقط.
- غضون ذلك يتم إشعال الفرن وتركه يسخن.
- بعدها يتم إخراج الكفتة من الثلاجة ووضعها في الفرن، وتركها حتى تنضج علي نار متوسطة ولمدة ساعة إلا ربع.
- يتم إخراجها بعد تمام النضج وتقديمها مع الأرز الأبيض أو مع السلطة الخضراء والطحينة بالإضافة إلى ذلك الخبز الأسمر.
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سر خلطة كفتة الحاتي، تعد الكفتة من أشهر وألذ أصناف الطعام التي يفضلها الكبار والصغار أيضًا، وتتعدد أنواع الكفتة فمنها الكفتة المشوية والكفتة المقلية والكفتة في الفرن وكفتة الحاتي وغيرها من الكثير من أنواع الكفتة، ترغب السيدات في عمل الكفتة في المنزل ولكنها لا تكون مثل المطاعم، ولكن اليوم سوف نخبركِ بسر خلطة كفتة الحاتي، فتابعينا للتعرف على كل ما يتعلق بهذه الوصفة الرائعة.بدون ما تفك ولا تكش منك احلي طريقه لعمل كفتة الحاتي
توجد العديد من الطرق لإعداد كفتة الحاتي ذات الطعم اللذيذ، ولكن اليوم سوف نخبرك عن سر سوف يجعل الكفتة متماسكة وذات طعم شهي ولذيذ، وإليكم الطريقة:
مكونات الكفتة
- نصف كيلو من اللحم المفروم الناعم.
- 2 بصلة متوسطة الحجم.
- حبة من الفلفل الأحمر الحامي.
- ربع حزمة من البقدونس الأخضر.
- ربع كوب من البقسماط الناعم.
- مكعب من مرقة الدجاج.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من ملح لطعام الأبيض.
- ملعقة ونصف صغيرة من الفلفل الأسمر.
- ربع ملعقة من القرفة المطحونة.
- نصف ملعقة من بهارات الكفتة الجاهزة.
- في البداية يتم تقشير البصل وفرمه ناعم وتصفيته من الماء الموجود به، ويتم وضع ماء البصل على جنب.
- يتم غسل وتقطيع البقدونس الأخضر ووضعه في مصفاة حتى يتم التخلص من أي مياه موجودة به.
- بعد ذلك يتم إحضار وعاء نظيف جاف، ويتم وضع اللحم المفروم وباقي المكونات فيه وعجنها جيدًا حتى تتجانس المكونات جيدًا.
- يتم وضع الكفتة في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- إحضار قالب فرن ودهنه بقليل من الزيت وتركه جانبًا.
- يتم إحضار العيدان الخشبية وتشكيل الكفتة عليها ثم وضعها في القالب.
- تكرار الخطوة السابقة حتى تنتهي كل كمية الكفتة.
- يتم وضع الكفتة في الثلاجة مرة أخري لمدة 10 دقائق فقط.
- غضون ذلك يتم إشعال الفرن وتركه يسخن.
- بعدها يتم إخراج الكفتة من الثلاجة ووضعها في الفرن، وتركها حتى تنضج علي نار متوسطة ولمدة ساعة إلا ربع.
- يتم إخراجها بعد تمام النضج وتقديمها مع الأرز الأبيض أو مع السلطة الخضراء والطحينة بالإضافة إلى ذلك الخبز الأسمر.
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