كريم تشققات القدمين السحري الرائع بمكونات طبيعية ونتائج فعالة

يبحث الكثيرون عن كريم لتشققات القدمين، ويكون فعال في علاج تلك المشكلة المزعجة التي تسبب إحراج وخجل وخاصة للنساء، اللاتي يبحثن دائماًعن المظهر الجميل والجذاب، كما يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالألم عند المشى، ومن أسباب تشقق القدم قلة ترطيب الجلد والمشى بقدم حافية وخاصة في فصل الشتاء، ويمكننا تحضير كريم طبيعي في المنزل لعلاج تشقق القدم بدلاً من شراء المستحضرات الغالية الثمن والغير فعالة في كثير من الاحيان، كما أنها تتكون من مواد ضارة وغير مفيدة للجلد، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم لتشققات القدمين بمكونات طبيعية ونتائج فعالة. مكونات كريم تشققات القدمين مكونات كريم تشققات القدمين يتكون الكريم من مواد كلها طبيعية وتعطي نتائج سريعة ومبهرة، ويتم تحضيره بالمكونات التالية:- 2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

5 ملاعق صغيرة من الفازلين الطبي.

نصف ملعقة صغيرة من عسل النحل.

4 نقط من زيت النعناع.

كبسولة فيتامين E. طريقة العمل طريقة العمل تتميز طريقة عمل كريم تشققات القدمين بالبساطة والسرعة،وتتم بالخطوات التالية:- نخلط 5 ملاعق من الفازلين الطبي مع ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند. ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة من عسل النحل، ونذوب المكونات على حمام مائي ساخن. نترك الخليط ليبرد تماماً، ثم نضيف 4 نقط من زيت النعناع ومحتوى كبسولة من فيتامين E. نمزج المكونات مع بعضها، ثم نعبأ الخليط في علبة نظيفة وجافة وندخله الثلاجة. يستخدم الكريم يومياً بعد الاستحمام وقبل النوم، للحصول على أفضل النتائج. طريقة عمل الفازلين الطبي بمكونين فقط يمكن تحضير الفازلين الطبي في المنزل بمكونات طبيعية وبدون إضافة أى مواد كيميائية، بالخطوات التالية:- نخلط 100 جرام من زيت الزيتون مع 14 جرام من شمع العسل.

نذوب الخليط على حمام مائي ساخن، ثم نضعه في علبة جافة ومعقمة. نصائح للعناية بالقدمين تجنب السير بدون حذاء وإختيار الأحذية المناسبة للحفاظ على القدم من التعرض للشمس.

ترطيب القدمين بوضع كريم مرطب بعد الإستحمام وقبل النوم لضمان عدم تعرض الجلد للجفاف.

إرتداء الجوارب القطنية وتبديلها يومياً.

تجفيف القدمين جيداً بعد غسلهما لمنع التشقق والجفاف. نصائح للعناية بالقدمين الوسوم

يبحث الكثيرون عن كريم لتشققات القدمين، ويكون فعال في علاج تلك المشكلة المزعجة التي تسبب إحراج وخجل وخاصة للنساء، اللاتي يبحثن دائماًعن المظهر الجميل والجذاب، كما يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالألم عند المشى، ومن أسباب تشقق القدم قلة ترطيب الجلد والمشى بقدم حافية وخاصة في فصل الشتاء، ويمكننا تحضير كريم طبيعي في المنزل لعلاج تشقق القدم بدلاً من شراء المستحضرات الغالية الثمن والغير فعالة في كثير من الاحيان، كما أنها تتكون من مواد ضارة وغير مفيدة للجلد، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم لتشققات القدمين بمكونات طبيعية ونتائج فعالة. مكونات كريم تشققات القدمين مكونات كريم تشققات القدمين يتكون الكريم من مواد كلها طبيعية وتعطي نتائج سريعة ومبهرة، ويتم تحضيره بالمكونات التالية:- 2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

5 ملاعق صغيرة من الفازلين الطبي.

نصف ملعقة صغيرة من عسل النحل.

4 نقط من زيت النعناع.

كبسولة فيتامين E. طريقة العمل طريقة العمل تتميز طريقة عمل كريم تشققات القدمين بالبساطة والسرعة،وتتم بالخطوات التالية:- نخلط 5 ملاعق من الفازلين الطبي مع ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند. ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة من عسل النحل، ونذوب المكونات على حمام مائي ساخن. نترك الخليط ليبرد تماماً، ثم نضيف 4 نقط من زيت النعناع ومحتوى كبسولة من فيتامين E. نمزج المكونات مع بعضها، ثم نعبأ الخليط في علبة نظيفة وجافة وندخله الثلاجة. يستخدم الكريم يومياً بعد الاستحمام وقبل النوم، للحصول على أفضل النتائج. طريقة عمل الفازلين الطبي بمكونين فقط يمكن تحضير الفازلين الطبي في المنزل بمكونات طبيعية وبدون إضافة أى مواد كيميائية، بالخطوات التالية:- نخلط 100 جرام من زيت الزيتون مع 14 جرام من شمع العسل.

نذوب الخليط على حمام مائي ساخن، ثم نضعه في علبة جافة ومعقمة. نصائح للعناية بالقدمين تجنب السير بدون حذاء وإختيار الأحذية المناسبة للحفاظ على القدم من التعرض للشمس.

ترطيب القدمين بوضع كريم مرطب بعد الإستحمام وقبل النوم لضمان عدم تعرض الجلد للجفاف.

إرتداء الجوارب القطنية وتبديلها يومياً.

تجفيف القدمين جيداً بعد غسلهما لمنع التشقق والجفاف. نصائح للعناية بالقدمين

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