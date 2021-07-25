خلطة مجربة وفعالة جداً في تفتيح البشرة فوراً وشد تجاعيد الوجه والرقبة، وصفة اليوم هي سر من أسرار جمال اليابانيات لتبييض البشرة وكذلك تقضي على التجاعيد والكلف والتصبغات، بحيث يمكنك من خلالها الحصول على بشرة بيضاء كالثلج وصافية كالزجاج. كل ذلك بإستخدام مكونات طبيعية من أروع المكونات التي تستخدمها النساء اليابانيات وكذلك الكوريات لتبييض بشرتهن، كما تستخدمها الكثيرات أيضاً للحفاظ على شباب البشرة وعلاج آثار أو علامات الشيخوخة المبكرة.

تفتيح البشرة وشد تجاعيد الوجه والرقبة

تتكون هذه الخلطة الرائعة من عصير نصف حبة من البرتقال ويمكنك استبداله بعصير الليمون الحامض، ماء صابون دوف يفضل استخدامه وذلك لأنه يبيض البشرة ويعمل على ترطيبها حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من الكريم، ملعقة كبيرة من نشا الذرة، ملعقة كبيرة من الحليب المجفف فهو يزيد من نضارة البشرة بشكل سريع جداً، ملعقتين كبيرتين من الأرز الأبيض الذي يحتوي على نسبة عالية من النشا، فالأرز يعمل على زيادة نضارة البشرة ويساعد على تبييضها وتلطيفها وتنعيمها، وأيضاً يعتبر كمقشر للخلايا الميتة بالجلد ويحفز أيضاً على إنتاج الكولاجين.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير قنينة زجاجية محكمة الإغلاق ثم يوضع فيها مقدار الأرز الأبيض ثم يضاف إليه مقدار كوب صغير من الماء، ثم تغلق القنينة جيداً ثم تترك لمدة ليلة كاملة 24 ساعة على الأقل؛ حتى يُنقع الأرز ويتخمر ويتغير لون الماء ويصبح أبيض، بعد ذلك يتم تصفية ماء الأرز ويوضع الماء في إناء قابل للطهي ويترك جانباً. بعد ذلك يتم تحضير صابون دوف وباستعمال الجهة الناعمة من المبشرة يتم بشر الصابون بمقدار ثلاثة ملاعق كبيرة، ثم يتم إضافة مبشور الصابون إلى ماء الأرز في الإناء ثم يتم تحريك المكونات جيداً حتى يتم تذويب مبشور الصابون، ثم يتم إضافة مقدار نشا الذرة ويتم التقليب جيداً مرة أخرى، ثم يتم إضافة مقدار الحليب المجفف وعصير البرتقال.

يتم المزج بشكل جيد بين المكونات وبعد ذلك يرفع الإناء على نار هادئة، مع التحريك بواسطة ملعقة خشبية حتى يتم الحصول على قوام كريمي، بعد ذلك يترك الكريم حتى يبرد ثم يوضع الكريم في علبة زجاجية نظيفة محكمة الإغلاق. تغسل البشرة جيداً بالماء الفاتر ثم تطبق الوصفة على كامل بشرة الوجه والرقبة، ثم تدلك البشرة وتترك لمدة نصف ساعة ثم يغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر ثم بالماء البارد، تكرر هذه الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع حتى تحصلين على النتائج المطلوبة.