طريقة عمل صينية شاورما الدجاج بالتتبيلة السحرية أحلى من المطاعم

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صينية شاورما الدجاج ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي تحظى بإقبال الجميع، ويعشقها الصغار والكبار أيضاً، والمحببة والمفضلة لديهم، حيث يقبل الكثير على تناول شاورما الدجاج في المطاعم مع الأصدقاء والأهل في جو ملئ بالبهجة والسعادة، ولكنها قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بكل سهولة، وبالتتبيلة المميزة، وأحلى من المطاعم، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة صينية شاروما الدجاج بالبطاطس وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل صينية شاورما الدجاج بألذ الوصفات.مكونات صينية شاورما الدجاج
تتكون صينية شاورما الدجاج من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، حيث تعد التتبيلة أهم ما يميز هذه الوصفة، وغنية بالقيمة الغذائية أيضاً، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- كيلو صدور دجاج مقطع مكعبات صغيرة.
- كوب لبن زبادي.
- 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من بهارات الشاورما.
- ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.
- رشة قرفة.
- رشة قرنفل.
- ملعقة صغيرة من الببريكا.
- ربع ملعقة صغيرة من معجون المزنجبيل (اختياري).
- ربع كوب زيت نباتي.
- 2 ملعقة كبيرة من دبس الرمان.
- ملح حسب الرغبة.
- خبز التورتيلا (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل خبز التورتيلا بدون فرن في المنزل بدلاً من شرائه من الخارج).
- صلصة الثومية.
- جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج).
- بطاطس مقلي.
- مخلل خيار.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على صينية شاورما الدجاج بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه اللبن الزبادي وعصير الليمون وبهارات الشاورما والثوم المهروس والقرفة والقرنفل والببريكا ومعجون الزنجبيل، ثم نخلطهم جيداً.
- ثم نضيف الدجاج ونخلطهم جيداً.
- ثم نغطي الوعاء بكيس بلاستيك، ونضع الدجاج بالتتبيلة في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.
- بعد ذلك نضع مقلاة على النار، ثم نضيف إليها الزيت النباتي والدجاج المتبل ونقلبه باستمرار.
- ثم نضيف إليه دبس الرمان والملح ونخلطهم جيداً، ثم نقلب باستمرار حتى تنضج الشاورما، ثم نرفعها من على النار ونتركها تبرد قليلاً.
- ثم نحضر خبز التورتيلا ونفرده، ثم ندهن كل خبز بصلصة الثومية، ثم نضع فوقه كمية من الحشوة، ثم مخلل خيار، ثم بطاطس مقلي، وأخيراً القليل من المايونيز، ثم نلف الخبز رول.
- نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- ثم نحمص سندويشات الشاورما على الجريل أو في المقلاة، ثم نقطع السندويشات إلى قطع متساوية في الحجم.
- ثم نحضر صينية وندهنها بصلصة الثومية، ثم نرص فيها السندويشات، ثم نضع فوقها طبقة من الجبنة الموزاريلا المبشورة.
- بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة متوسطة، ثم نشغل الشواية ونترك الصينية حتى تذوب الجبنة.
- ثم نخرجها من الفرن، ونقدم شاورما الدجاج في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
الوسوم
صينية شاورما الدجاج ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي تحظى بإقبال الجميع، ويعشقها الصغار والكبار أيضاً، والمحببة والمفضلة لديهم، حيث يقبل الكثير على تناول شاورما الدجاج في المطاعم مع الأصدقاء والأهل في جو ملئ بالبهجة والسعادة، ولكنها قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بكل سهولة، وبالتتبيلة المميزة، وأحلى من المطاعم، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة صينية شاروما الدجاج بالبطاطس وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل صينية شاورما الدجاج بألذ الوصفات.مكونات صينية شاورما الدجاج
تتكون صينية شاورما الدجاج من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، حيث تعد التتبيلة أهم ما يميز هذه الوصفة، وغنية بالقيمة الغذائية أيضاً، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- كيلو صدور دجاج مقطع مكعبات صغيرة.
- كوب لبن زبادي.
- 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من بهارات الشاورما.
- ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.
- رشة قرفة.
- رشة قرنفل.
- ملعقة صغيرة من الببريكا.
- ربع ملعقة صغيرة من معجون المزنجبيل (اختياري).
- ربع كوب زيت نباتي.
- 2 ملعقة كبيرة من دبس الرمان.
- ملح حسب الرغبة.
- خبز التورتيلا (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل خبز التورتيلا بدون فرن في المنزل بدلاً من شرائه من الخارج).
- صلصة الثومية.
- جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج).
- بطاطس مقلي.
- مخلل خيار.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على صينية شاورما الدجاج بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه اللبن الزبادي وعصير الليمون وبهارات الشاورما والثوم المهروس والقرفة والقرنفل والببريكا ومعجون الزنجبيل، ثم نخلطهم جيداً.
- ثم نضيف الدجاج ونخلطهم جيداً.
- ثم نغطي الوعاء بكيس بلاستيك، ونضع الدجاج بالتتبيلة في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.
- بعد ذلك نضع مقلاة على النار، ثم نضيف إليها الزيت النباتي والدجاج المتبل ونقلبه باستمرار.
- ثم نضيف إليه دبس الرمان والملح ونخلطهم جيداً، ثم نقلب باستمرار حتى تنضج الشاورما، ثم نرفعها من على النار ونتركها تبرد قليلاً.
- ثم نحضر خبز التورتيلا ونفرده، ثم ندهن كل خبز بصلصة الثومية، ثم نضع فوقه كمية من الحشوة، ثم مخلل خيار، ثم بطاطس مقلي، وأخيراً القليل من المايونيز، ثم نلف الخبز رول.
- نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- ثم نحمص سندويشات الشاورما على الجريل أو في المقلاة، ثم نقطع السندويشات إلى قطع متساوية في الحجم.
- ثم نحضر صينية وندهنها بصلصة الثومية، ثم نرص فيها السندويشات، ثم نضع فوقها طبقة من الجبنة الموزاريلا المبشورة.
- بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة متوسطة، ثم نشغل الشواية ونترك الصينية حتى تذوب الجبنة.
- ثم نخرجها من الفرن، ونقدم شاورما الدجاج في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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