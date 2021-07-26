فوائد الاغتسال بالماء البارد لصحه الجسم، يعتبر الاغتسال بالماء البارد قبل أن يكون نصيحه طبيه فهو أساسا وصيه ربانيه، فقد قال الله تعالي لنبيه أيوب عليه السلام عندما أراد الله تعالي الشفاء لسيدنا أيوب من سقمه : “اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب” ، وفي هذا المقال سوف نتعرف معا علي فوائد الاغتسال بالماء البارد . فوائد الاغتسال بالماء البارد لصحه الجسم: تنشيط عضله القلب وتقويتها . نشاط الجسم و زيادة تدفق الدورة الدموية . يساعد الجسم علي إطلاق هرمون الاندروفين القاتل للألم . يعتبر علاج لمرضي سرطان الثدي حيث أثبتت دراسه ألمانية أن اللذين خضعوه للعلاج في المياه الباردة لمده اربعه أسابيع ارتفعت لديهم مستويات المقاومة للأمراض . يعمل علي تنشيط عمليه خفض وزن الجسم، وذلك من خلال تنشيط عمل الخلايا في النسخة الدهنية . يحسن المزاج وينشط الأعصاب ويخفف من مستوي التوتر النفسي، وتخفيف حده الشعور بالاكتئاب . تقليل تورم الجسم وتسريع زوال الألم بالعضلات ويعمل أيضا علي زيادة الوعي الذهني . تقويه جهاز المناعة ومقاومه الأمراض . يعمل الاستحمام بالماء البارد علي تنشيط غده البنكرياس، وزيادة أفزار هرمون الأنسولين في الدم حيث يعمل علي سرعه احتراق السكر في الدم . زيادة نشاط الغده الدرقية وإنتاج الطاقة البديلة ألمستنزفة في زيادة نشاطها مما يعمل علي تأخير الشعور بالتعب والإرهاق . شد البشرة ومنع ظهور التجاعيد وتحسين نضاره البشرة والجلد والشعر . يعمل علي تحفيز نشاط الخصوبة لدي الرجال فالماء البارد يزيد من إنتاج هرمون التستوستيرون لدي الرجال والذي بدوره يعزز الرغبة، ويرفع مستوي طاقاه الجسم، وتشيط نمو العظام والعضلات . يعمل الاستحمام بالماء البارد علي الشفاء من الهم والسحر والمس والعين وخصوصا الشفاء من الحسد لأنه يولد الحرارة في جسم الإنسان . للحصول علي منافع المياه الباردة، افتح الماء البارد ثم ابدأ بقدميك ثم اليدين ثم الوجهة وفره الرأس ثم الجزء الامامي من الجسم ثم اسفل الظهر . لا تحاول استخدام الماء البارد إذا كنت تعاني من مرض عضال، مثل تصلب الشريين وارتفاع ضغط الدم والألم الشديدة في الظهر . لا تستخدم الماء الساخن جدا في الاستحمام لأنة يضعف الجسد ويتعبه ويزيد من حموضه الدم . فوائد الاغتسال بالماء البارد لصحه الجسم: الوسوم

فوائد الاغتسال بالماء البارد لصحه الجسم، يعتبر الاغتسال بالماء البارد قبل أن يكون نصيحه طبيه فهو أساسا وصيه ربانيه، فقد قال الله تعالي لنبيه أيوب عليه السلام عندما أراد الله تعالي الشفاء لسيدنا أيوب من سقمه : “اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب” ، وفي هذا المقال سوف نتعرف معا علي فوائد الاغتسال بالماء البارد . فوائد الاغتسال بالماء البارد لصحه الجسم: تنشيط عضله القلب وتقويتها . نشاط الجسم و زيادة تدفق الدورة الدموية . يساعد الجسم علي إطلاق هرمون الاندروفين القاتل للألم . يعتبر علاج لمرضي سرطان الثدي حيث أثبتت دراسه ألمانية أن اللذين خضعوه للعلاج في المياه الباردة لمده اربعه أسابيع ارتفعت لديهم مستويات المقاومة للأمراض . يعمل علي تنشيط عمليه خفض وزن الجسم، وذلك من خلال تنشيط عمل الخلايا في النسخة الدهنية . يحسن المزاج وينشط الأعصاب ويخفف من مستوي التوتر النفسي، وتخفيف حده الشعور بالاكتئاب . تقليل تورم الجسم وتسريع زوال الألم بالعضلات ويعمل أيضا علي زيادة الوعي الذهني . تقويه جهاز المناعة ومقاومه الأمراض . يعمل الاستحمام بالماء البارد علي تنشيط غده البنكرياس، وزيادة أفزار هرمون الأنسولين في الدم حيث يعمل علي سرعه احتراق السكر في الدم . زيادة نشاط الغده الدرقية وإنتاج الطاقة البديلة ألمستنزفة في زيادة نشاطها مما يعمل علي تأخير الشعور بالتعب والإرهاق . شد البشرة ومنع ظهور التجاعيد وتحسين نضاره البشرة والجلد والشعر . يعمل علي تحفيز نشاط الخصوبة لدي الرجال فالماء البارد يزيد من إنتاج هرمون التستوستيرون لدي الرجال والذي بدوره يعزز الرغبة، ويرفع مستوي طاقاه الجسم، وتشيط نمو العظام والعضلات . يعمل الاستحمام بالماء البارد علي الشفاء من الهم والسحر والمس والعين وخصوصا الشفاء من الحسد لأنه يولد الحرارة في جسم الإنسان . للحصول علي منافع المياه الباردة، افتح الماء البارد ثم ابدأ بقدميك ثم اليدين ثم الوجهة وفره الرأس ثم الجزء الامامي من الجسم ثم اسفل الظهر . لا تحاول استخدام الماء البارد إذا كنت تعاني من مرض عضال، مثل تصلب الشريين وارتفاع ضغط الدم والألم الشديدة في الظهر . لا تستخدم الماء الساخن جدا في الاستحمام لأنة يضعف الجسد ويتعبه ويزيد من حموضه الدم . فوائد الاغتسال بالماء البارد لصحه الجسم:

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