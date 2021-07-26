تعالي اقولك ملعقة الفازلين هتعمل ايه لبشرتك ضعيه قبل النوم ستصبحين ملكة جمال

للفازلين استخدامات متعددة ومتنوعة سواء كانت للشعر أو للبشرة، بالإضافة أنه له الكثير من الفوائد كما أنه يستخدم لعمل العديد من الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة ونعومتها وترطيبها والقضاء على مشكلة جفاف البشرة، ومنح البشرة الكثير من العناصر التي تفتقدها، بدون أي أضرار على البشرة كما أنه سريع المفعول، وسنتعرف الآن على بعض الوصفات الفعالة من الفازلين سهلة التحضير لتحقيق أروع النتائج في تفتيح وتبييض البشرة.

وصفة الفازلين والجلسرين لتبيض البشرة

الفازلين والجلسرين يساعد هذا الماسك ليس فقط على تبيض البشرة، بل ونعومتها، ولمعان البشرة بشكل مدهش وجذاب والوصفة هي كالآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي

ملعقة صغيرة من الجلسرين

طريقة تطبيق الماسك

قومي بخلط المكونات مع بعض جيدًا بواسطة التقليب حتى يمتزج جيدًا ويصبح كريم متجانس.

قومي بغسل البشرة جيدًا قبل وضع الخليط لتكون البشرة نظيفة وخالية من الشوائب أو أتربة

ضعي الماسك على البشرة، قبل النوم ويغسل الوجه في اليوم التالي، بالماء الفاتر.

ينصح باستخدام الماسك ثلاث مرات على الأقل اسبوعيًا

ماسك الفازلين وماء الورد لتفتيح البشرة

هذا الماسك يساعد على القضاء على جميع البقع السوداء، والهالات السوداء بالإضافة إلى تبيض البشرة بشكل سريع وفعال وهذا الماسك يتم تحضيره كالآتي:

المكونات

٢ ملعقة صغيرة من الفازلين

٢ ملعقة صغيرة من ماء الورد

٢ ملعقة صغيرة من النشا

طريقة التحضير

في طبق عميق قومي بجمع كل المكونات مع بعض

قومي بتقليب المكونات جيدًا حتى يصبح الخليط ناعم القوام

قومي بغسل البشرة جيدًا قبل الاستخدام

جففي بشرتك جيدًا وبعد ذلك قومي بتوزيع الماسك على البشرة وخاصتًا في المناطق الغامقة أو التي يوجد بها بقع

يترك الماسك على البشرة لمدة ساعتين

اغسلي بشرتك جيدًا بالماء الفاتر

يفضل أيضًا تكرار الماسك على البشرة مرتين اسبوعيًا حتى يحقق أفضل النتائج.

تحضير ماسك الفازلين وعصير الليمون

المكونات

ملعقة كبيرة من الفازلين

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير