اصنعي بنفسك اقوي كيراتين منزلي لفرد الشعر الخشن والجاف وجعله كالحرير

الاهتمام بالشعر وصحته من أهم صور الجمال والجاذبية، ودائمًا ما تسعى كل إمرأة عن طرق طبيعية لحماية الشعر وتغذيته، ومن المعروف ان الكيرياتين من المواد الهامة جدًا للشعر، فهو يساعد في فرد الشعر وتغذيته ونعومته بشكل رائع، والان يمكنك عمل الكيراتين الطبيعي من خلال المنزل وعدم الاحتياج للذهاب إلى صالونات التجميل أو أي تكاليف عالية عند تحضيرة.وصفات تحضير كرياتين طبيعي في المنزل
هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن من خلالها عمل كيرياتين طبيعي للشعر بدون اي كيماويات أو أي مواد ضارة على الشعر ومن أهم هذه الوصفات مايلي:ماسك الاعشاب الطبيعية لتغذية الشعر
المكونات
- ٥ ملاعق من اي نوع اعشاب طبيعية سواء كان من الريحان أو الزعتر، أو المرمرية، أو إكليل الجبل أو الارقطيون.
- ٣ اكواب من الماء.
- قطرات من الخل الابيض.
طريقة التحضير
- قومي بنقع الأعشاب التي تم اختيارها في مقدار المياة الموجودة.
- وبعد ذلك اضيفي إليها الخل الابيض ثم ضعيها على الشعر بعد غسله جيدًا، ويترك هذا الماسك على الشعر لعدة ساعات ثم يشطف الشعر.
المكونات
- ٢ ملعقة كبار من زيت الخروع
- ثلاث ملاعق من زيت الصبار
- وبعض القطرات من زيت الخزامى او اكليل الجبل أو زيت الارز
طريقة التحضير
- قومي بخلط كل الزيوت التي تم تحضيرها سابقًا
- امزجي جميع الزيوت جيدًا ثم ضعيهم في إناء صغير على النار لتسخين الزيوت
- طبق. الزيوت على الشعر ودلكي فروة الرأس جيدًا بالزيوت
- اتركي الشعر بالقناه لمدة لا تقل عن ساعتين او اكثر
- اغسلي شعرك بعد ذلك بالماء الفاتر والشامبو
المكونات:
- عدد اتنين من البيض
- موزة
- ٢ ملعقة كبيرة من عسل النحل
طريقة التحضير
- اخلطي المزيج جيدًا، وقومي بخلط كل المكونات في الخلاط حتى يصبح الماسك كريمي الشكل
- قومي بوضع الخليط على الشعر من الجذور للأطراف مع تدليك فروة الرأس جيدًا
- اتركي الماسك على الشهر لمدة ثلاث ساعات يمكنك وضع قبعة على الشعرك خلال هذه المدة
- اغسلي شعرك جيدًا بعد ذلك.
- يفضل تكرار عمل الماسك مرتين اسبوعيًا على الأقل.
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الاهتمام بالشعر وصحته من أهم صور الجمال والجاذبية، ودائمًا ما تسعى كل إمرأة عن طرق طبيعية لحماية الشعر وتغذيته، ومن المعروف ان الكيرياتين من المواد الهامة جدًا للشعر، فهو يساعد في فرد الشعر وتغذيته ونعومته بشكل رائع، والان يمكنك عمل الكيراتين الطبيعي من خلال المنزل وعدم الاحتياج للذهاب إلى صالونات التجميل أو أي تكاليف عالية عند تحضيرة.وصفات تحضير كرياتين طبيعي في المنزل
هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن من خلالها عمل كيرياتين طبيعي للشعر بدون اي كيماويات أو أي مواد ضارة على الشعر ومن أهم هذه الوصفات مايلي:ماسك الاعشاب الطبيعية لتغذية الشعر
المكونات
- ٥ ملاعق من اي نوع اعشاب طبيعية سواء كان من الريحان أو الزعتر، أو المرمرية، أو إكليل الجبل أو الارقطيون.
- ٣ اكواب من الماء.
- قطرات من الخل الابيض.
طريقة التحضير
- قومي بنقع الأعشاب التي تم اختيارها في مقدار المياة الموجودة.
- وبعد ذلك اضيفي إليها الخل الابيض ثم ضعيها على الشعر بعد غسله جيدًا، ويترك هذا الماسك على الشعر لعدة ساعات ثم يشطف الشعر.
المكونات
- ٢ ملعقة كبار من زيت الخروع
- ثلاث ملاعق من زيت الصبار
- وبعض القطرات من زيت الخزامى او اكليل الجبل أو زيت الارز
طريقة التحضير
- قومي بخلط كل الزيوت التي تم تحضيرها سابقًا
- امزجي جميع الزيوت جيدًا ثم ضعيهم في إناء صغير على النار لتسخين الزيوت
- طبق. الزيوت على الشعر ودلكي فروة الرأس جيدًا بالزيوت
- اتركي الشعر بالقناه لمدة لا تقل عن ساعتين او اكثر
- اغسلي شعرك بعد ذلك بالماء الفاتر والشامبو
المكونات:
- عدد اتنين من البيض
- موزة
- ٢ ملعقة كبيرة من عسل النحل
طريقة التحضير
- اخلطي المزيج جيدًا، وقومي بخلط كل المكونات في الخلاط حتى يصبح الماسك كريمي الشكل
- قومي بوضع الخليط على الشعر من الجذور للأطراف مع تدليك فروة الرأس جيدًا
- اتركي الماسك على الشهر لمدة ثلاث ساعات يمكنك وضع قبعة على الشعرك خلال هذه المدة
- اغسلي شعرك جيدًا بعد ذلك.
- يفضل تكرار عمل الماسك مرتين اسبوعيًا على الأقل.
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