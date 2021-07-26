معجزة ربانية بكريم جليسوليد لتبييض العانة والمناطق الداكنة في الجسم كله في دقائق

تعاني الكثير من النساء من مشكلة سواد المنطقة الحساسة وبعض المناطق في الجسم سواء كانت تحت الإبط أو غيرها ويحدث ذلك بسبب التعرق الشديد وكثرة استخدام كريمات إزالة الشعر وأيضا إزالة الشعر بطريقة غير صحيحة، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم كريم جليسوليد والليمون لتبييض المناطق الحساسة والداكنة في الجسم فتابعونا.

نقوم بخلط كمية مناسبة من كريم جليسوليد مع قطرات من عصير الليمون ثم نضيف القليل من زيت الزيتون مع ملعقة من النشا ونقلب جميع المكونات مع بعض حتى تتجانس ويصبح قوامها مثل الكريم.

بعد ذلك نقوم بوضع الكريم في علبة نظيفة ومعقمة داخل الثلاجة وبعد الاستحمام قومي بتجفيف المنطقة الحساسة أو الأماكن المراد تفتيحها وضعي الكريم عليها.

يجب تدليك المكان بعد وضع الكريم لمدة 5 دقائق حتى تتشرب البشرة جيدا هذا الكريم يستخدم هذا الكريم مرة واحدة يوميا ولمدة شهر وسوف تندهشي من النتيجة.

نحضر علبة من كريم جليسوليد ونقوم بوضعها في وعاء ثم نضيف عليها عبوة مرهم كارباميد مع 2 ملعقة من بودرة التلك ونقلب المكونات جيدا للحصول على خليط متجانس.

بعد ذلك قومي بوضع هذه الوصفة يوميا على الأماكن الحساسة أو الأماكن المراد تفتيحها سواء تحت الإبط أو بين الفخذين وتستخدم أيضا للأكواع والركب.

واتركيها على المكان لمدة ساعة وبعد ذلك نقوم بغسلها جيدا بالماء الفاتر ثم قومي بوضع كريم مرطب بحركات دائرية وسوف تلاحظي الفرق بنفسك ومن أول مرة.

يساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة ولذلك يقوم بتوحيد لون البشرة ويجعلها أكثر نضارة وجمال.

يقوم بقتل الفطريات التي توجد في الأماكن والتي تسبب الالتهابات والحكة وبالتالي يحدث اسمرار للمكان.

يساهم في التخلص من الاسمرار الذي يوجد في بعض الأماكن بالجسم ويجعل البشرة أكثر نعومة.

يقوم بالقضاء على البثور ويمنع ظهور التجاعيد والخطوط البيضاء التي تظهر بسبب التقدم في العمر.

يزيل الرائحة الكريهة من الأماكن الحساسة ومن الممكن أن يستخدم كدهان يومي تحت الإبط وفي الأماكن الحساسة.

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