طريقة عمل الشوربات والمقبلات الساخنة بنكهات المطاعم المفضلة لديكي

طريقة عمل الشوربات والمقابلات هي من الأطباق الرئيسية الجانبية التي تتواجد على سفرتك وهي من فواتح الشهية التي لا يمكن أفراد عائلتك الأستغناء عنها هي عبارة عن أطباق صغيرة يتم تقديمها لتناوله حين الأنتهاء من عمل الأطباق الرئيسية، والمقبلات أنواع كثيرة منها الحلو والحادق، ساخنة، باردة، مقبلات سريعة، هندية، سورية، تركية، رمضانية.

طريقة عمل الشوربات والمقبلات الساخنة

ومن أشهر وأسرع الشوربات في التحضير شوربة لسان العصفور، شوربة الخضار، شوربة الدجاج بالمشروم تعتبر هذه الشوربات من أخف وألذ الشوربات التي يقبل على تناولها أفراد عائلتك والتي تتمتع كل منهم بقيمة غذائية عالية، فمثلا شوربة الخضار قليلة السعرات الحرارية ويعشق تناولها من يتبع نظام غذائي صحي، أما شوربة الدجاج بالمشروم فهي غنية بالبروتين والكالسيوم الذي يتواجد في الدجاج واللبن أما المشروم يحتوي على فولئد كثيرة منها يحارب الأمراض السرطانية، يقوي الجهاز المناعي، يعمل على خفض ضغط الدم والكولسترول، يعتبر مصدر غني بالألياف الغذائية، مضادات الأكسدة، يساعد على الحفاظ على نسبة السكر في الدم.

شوربة لسان العصفور

المكونات

نصف كيلو لسان عصفور.

لتر شوربة فراخ أو لحمه حسب الرغبة .

ملعقة كبيرة سمن. ملعقة كبيرة زيت.

مكعب مرقة. طريقة التحضير نضع شوربة في حله مناسبة، نضيف مكعب المرقة.

نرفعها على النار، نضع طاسة كبيرة على عين أخرى.

نضيف السمن والزيت ولسان العصفور، نقلبه حتى يحمر لونه.

نضيف العصفور إلى الشوربة بحرص شديد.

نترك لسان العصفور على النار حتى تنضج.

نرفعها من النار وتركها تبر قليلا.

تعرف في أطباق التقديم، بجانبها حبه ليمون. طريقة عمل شوربة الخضار طريقة عمل شوربة الخضار المكونات ربع كيلو بطاطس.

ربع كيلو جزر.

ربع كيلو كوسة.

ربع كيلو فاصوليا خضراء.

ربع كيلو بسلة فريش.

بصلة كبيرة مفرومة.

شوربة فراخ أو لحمة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

مكعب مرقة.

حزمة كرفس مفرومة.

ورق لوري. طريقة التحضير نقشر البطاطس ونقطعها مكعبات متوسطة.

نقشر الجزر ونقسمها بالنصف، ونقطعها حلقات سميكة بعض الشئ.

ننزع عنقود الفاصوليا الخضراء، ونقطعها ثلاث أجزاء.

نقشر البسلة، نغسل الخضروات جيداً، نضع الشوربة في حلة مناسبة.

نضع البصل المفروم، الكرفس، مكعب المرق، نضيف الخضروات.

نترك الشوربة على النار حتي تنضج، تقدم ساخنة.

المكونات ثلاث حبات مشروم ( فطر عيش الغراب ).

صدر دجاجة مقطع.

ملعقتان كبيرة دقيق.

كوب كريمة خفق.

ملح حسب الرغبة.

ظرف مرقة فورية.

ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة.

كوبان ماء مغلي.

ملعقتان كبيرة زبده.

ملعقتان كبيرة زيت. طريقة التحضير نضع طاسة على النار، نضع ملعقتان من الزيت، نضيف صدور الدجاج المقطعة.

نقلب صدور الدجاج، ونضيف الفلفل الأسود، الملح، كسبرة الناشفة.

نقطع المشروم حلقات رفيعة، ثم نضعها على صدور الدجاج، نتركها على النار حتي تنضج.

نضع طاسة أخري على النار، نضيف الزيت والزبدة، نضع ملعقتان الدقيق.

نقلبهم حتي يصبح الدقيق لونه ذهبي، نصيف كوبان الماء بالتدريج، نضيف كريمة الخفق.

نستمر في التقليب حتي لا يتكتل الدقيق، نضيف المرقة الفورية والملح.

نضيف المشروم وصدور الدجاج إلى الشوربة، تقلب ونغرفها في أطباق التقديم وتقدم ساخنة.

طريقة عمل شوربة الفراخ بالمشروم