حضري ألذ وأسرع وجبة اقتصادية في دقائق باستخدام 3 حبات من البطاطس

طريقة تحضير ألذ وأسرع وجبة اقتصادية في دقائق باستخدام 3 حبات من البطاطس، يفضل الكثير منا تلك الوصفات السريعة السهلة التي تجمع بين كونها لذيذة ويمكن صنعها في أسرع وقت. وهي تلقى دائماً أعلى نسبة بحث فعند الإحساس بالجوع نبحث دائماً عن وصفة يمكنك تحضيرها وتناولها في دقائق. الآن يمكنك بإستخدام 3 حبات من البطاطس مع إضافات أخرى بسيطة للغاية صنع وجبة لذيذة لا تأخذ الكثير من الوقت أو المجهود.

طريقة تحضير ألذ وأسرع وجبة اقتصادية

لتحضير تلك الوجبة الشهية ستحتاجين إلى مقدار 3 حبات من البطاطس كبيرة الحجم، حبة واحدة من البصل كبيرة الحجم، فص ثوم مفروم، ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم، ملعقة صغيرة من مرقة الدجاج الفورية أو يمكنك إستخدام مكعب التزيين حسب الذوق، زيتون مقطع شرائح وفلفل ورشة جبنة، بالاضافة إلى التوابل وهي ملح حسب الرغبة، فلفل أسود، بابريكا، شطه، زعتر، روزماري ويمكنك إضافة أي توابل أخرى تفضلونها.

وجبة رائعة من البطاطس

يتم تحضير حبات البطاطس ثم يتم غسلها جيداً ثم يتم تقشيرها لإزالة القشرة الخارجية، ثم يتم تقطيعها إلى مكعبات صغيرة الحجم نوعا ما وتترك جانباً، ثم يتم تحضير حبة البصل يتم تقشيرها وغسلها وتقطيعها إلى مكعبات صغيرة الحجم نوعا ما أيضاً ثم تترك جانباً. يتم بعد ذلك تحضير مقلاة أو إناء قابل للطهي ويوضع على النار على درجة حرارة أعلى من المتوسطة، ويضاف إليه ملعقة من الزيت وملعقة من الزبدة أو السمنة، بعد ذلك يضاف مكعبات البصل ويترك حتى يتغير لونه، بعد ذلك يتم إضافة مكعبات البطاطس مع التقليب، ثم يضاف فص الثوم مع التوابل بمقدار ملعقة صغيرة من كلا منهما ثم يتم إضافة البقدونس المفروم ثم يتم تقليب المكونات مع بعضها.

في الخطوة التالية يتم إضافة مقدار المرقة ثم يضاف كوب صغير من الماء مع التقليب ثم تغطى المقلاة حتى يتم تمام التسوية، يتم انخفاض درجة الحرارة ومن حينٍ لآخر يتم ملاحظتها كي لا تحترق، بعد تمام التسوية يتم وضعها في صينية مدهونة بالقليل من الزيت، يتم توزيعها جيداً ثم للتزيين يُضاف الزيتون والفلفل من أعلى ثم رشة الجبن، توضع الصينية على الشواية كي نحصل على لون مميز، ثم يتم تقديمها مع رشة من البقدونس المفروم.