طريقة تحضير طبق غدائي متكامل بطعم رائع من البطاطس المهروسة، تعتبر البطاطس من أفضل المكونات المستخدمة في أي وصفة طبخ منزلية لأنها متوفرة في كل منزل، كما أن لها العديد من الطرق لصنعها وكل طريقة لها نتيجة وطعم وقوام مختلف، فالبطاطس من الخضراوات المستخدمة في كل مطابخ العالم، وصفة اليوم من ألذ وصفات البطاطس المهروسة، وهي تعتبر مثل فطيرة من البطاطس بحشوة تحتوي على ألذ المكونات المتوفرة في كل منزل.

طريقة تحضير فطيرة البطاطس المهروسة

لتحضير فطيرة البطاطس بالحشوة اللذيذة احضري 5 حبات من البطاطس متوسطة الحجم، التوابل حسب الذوق والرغبة ( ملح، فلفل أسود، بابريكا) بمقدار ملعقة صغيرة من كلا منهما، ربع ملعقة صغيرة من الكركم، 1 بيضة، مقدار قليل من دقيق المخبوزات. يتم تحضير حبات البطاطس ثم يتم سلقها، بعد ذلك يتم تقشيرها وإزالة الشوائب ثم يتم هرسها جيداً في وعاء بإستخدام شوكة، ثم يتم إضافة مقدار التوابل من الملح والفلفل والبابريكا والكركم ثم يتم إضافة البيضة، بعد ذلك يتم خلط المكونات جيداً ثم يتم وضع مقدار ملعقتين كبيرتين من الدقيق أو أكثر حسب الحاجة ويتم التقليب جيداً حتى يتم الحصول على قوام متماسك يسهل فرده وتشكيله.

يتم تحضير صينية كيك أو قالب ثم يدهن بالقليل من الزيت ثم توضع ورقة زبدة في جميع أرجاء الصينية، ثم يتم دهن القليل من الزيت لتسهل خروج الفطيرة ( عند عدم توافر ورقة الزبدة يمكنك وضع القليل من الزيت أو الزبدة مع رشة من الدقيق في جميع أرجاء الصينية)، ثم يتم وضع البطاطس المهروسة في الصينية ويتم توزيعها وفردها جيداً حيث يتم عمل فجوة بالبطاطس لوضع الحشوة.

تحضير حشوة الفطيرة

مقادير الحشوة هي 2 حبة من البصل متوسطة الحجم تم تقطيعهم مكعبات، مكعبات من الدجاج متوسطة الحجم ملح، فلفل اسود، بابريكا، بودرة ثوم، صماء ملعقة كبيرة من كريمة الطبخ، كوب صغير من البسلة، زيتون مقطع. يتم تحضير مقلاة وتوضع على النار ثم يتم وضع ملعقة من الزيت ويوضع مكعبات البصل، ثم يتم التقليب حتى يتغير لون البصل ثم يتم وضع مكعبات الدجاج ويتم التقليب وتترك حتى تدخل في التسوية.

في ذلك الوقت يتم إضافة التوابل مع التقليب ثم يضاف مقدار كريمة الطبخ والبسلة ثم يتم التقليب، بعد غلق النار يضاف الزيتون. تحضير الفطيرة يتم وضع الحشوة في الصينية ويتم توزيعها جيداً ثم تغطى الصينية بورقة من الألومنيوم ثم توضع في فرن ساخن على درجة حرارة 200 مئوية وتترك لمدة 15-20 دقيقة، ثم يتم رش جبنة وتوضع مرة أخرى على الفرن من أعلى لتأخذ لون ذهبي لطيف، ثم تترك لتبرد قليلاً ثم تقطع وتقدم.