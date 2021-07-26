اقوي كرياتين طبيعي لفرد الشعر بأقل تكلفة وبمكونات بسيطة من البيت

يبحث الكثير من السيدات والبنات عن طريقة عمل كرياتين طبيعي لفرد الشعر بأقل تكلفة، وذلك لأن الكثير منهم يعاني من خشونة وتجاعيد الشعر، حيث أن يصعب عليهم تمشيط الشعر والعناية به، مما يؤثر ذلك عليهم نفسيا تأثير سلبي لذلك دائمي البحث عن اي طرق تساعدهم في الحصول علي شعر مفرود وناعم.

كرياتين طبيعي لفرد الشعر بأقل تكلفة

يوجد الكثير من الفوائد التي تخص كريم البانثينول للشعر يتساءل الجميع عن طريقة استعماله أو كيف نحصل علي فوائده كاملة لشعر مفرود وناعم وحل أكثر المشاكل التي يواجها الشعر من تساقط وتقصف وخشونة حيث أن كريم البانثينول يقضي علي جميع المشاكل وهذا ما سنعرضه لكم فيما يلي.

كما يوجد طرق كثيرة لفرد الشعر مثل استخدام الحرارة أو البروتين وطرق اخري قد تسبب الضرر الكبير للشعر

وإليكم بعض الطرق الطبيعية لتنعيم الشعر.

وصفة كرياتين طبيعي في المنزل

مكونات الوصفة

كوب حليب جوز الهند الطازج

كوب عصير ليمون

طريقة الاستخدام

يخلط عصير الليمون مع حليب جوز الهند في وعاء ويمزج جيدا

ندخل الخلطة إلي الثلاجة حتي يتم وجود طبقة دسمة اعلي الوعاء

نستخدم هذه الطبقة في تدليك فروة الشعر جيدا

يترك الخليط علي الشعر مدة نصف ساعة

يغسل الشعر جيدا صم يجفف برفق

وصفة كرياتين طبيعي لفرد الشعر

المكونات

نصف كوب جل الصبار الطبيعي

حوالي نصف كوب زيت زيتون دافئ

ايضا نصف معلقة من زيت إكليل الجبل

طريقة الاستخدام

1_ نخلط المكونات جميعا حتي تتجانس

2_ القيام بتدليك فروة الرأس جيدا

3_ يتم تغطية الشعر بكيس بلاستيك ساعتين تقريبا

4_ القيام بغسل الشعر جيدا بالشامبو

5_اكرر الوصفة مرتين اسبوعيا للحصول علي أفضل النتائج.

وصفة كرياتين طبيعي لفرد الشعر

المكونات

2 بيضة

4 ملاعق زيت زيتون

طريقة الاستخدام

تخفق البيضة بشكل جيد

نقوم بإضافة زيت الزيتون ويتم مزجهم جيدا

نضع الخليط علي فروة الرأس ويمشط الشعر بمشط واسع لتوزيع الخليط

يغطي الشعر بكيس بلاستيك لمدة نصف ساعة

يغسل الشعر جيدا بالشامبو

تكرر العملية أسبوعيا للحصول علي أفضل النتائج

وصفة كرياتين طبيعي لفرد الشعر

المكونات

4 ثمرات موز

كوب صغير زيت جوز الهند

كوب صغير زيت زيتون

طريقة الاستخدام