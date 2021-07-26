بالشوكة عملت رسم بالحناء بطريقة هندية وبطريقة سهلة وبسيطة في البيت، تعتبر الحنة من الوصفات الطبيعية التي تستعمل لرسم التاتو على أجزاء الجسم المختلفة أو من أجل تغيير لون الشعر، فقد تستخدمها العروس في المراسم التي تسبق حفل الزفاف، ولكن البعض يجد تلك الرسومات مكلفة حين يتم رسمها في صالونات التجميل وبدل من التكاليف الكثير، لذلك سوف نقدم لكم وصفة لرسم الحنة بطريقة سهلة وبسيطة كالمحترفين لرسم الحنة داخل المنزل بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بالشوكة عملت رسم بالحناء بطريقة هندية وبطريقة سهلة وبسيطة في البيت بالشوكة عملت رسم بالحناء بطريقة هندية وبطريقة سهلة وبسيطة في البيت طريقة رسم الحنة بالمنزل سوف نوضح أسهل الطرق لرسم الحنة في المنزل بدلا من الذهاب لصالونات التجميل. مكونات طريقة رسم الحنة بالمنزل كوز بلاستيك.

قطعة من الشاش النظيف.

ثلث كوب من الزيت.

مجفف شعر.

ثلث كوب من بودرة الحنة.

مثبت للشعر.

كمية مناسبة من عصير الليمون وهي ما تعادل ربع كوب.

زيت جوز هند للترطيب.

رباط شعر. مكونات طريقة رسم الحنة بالمنزل طريقة تحضير رسم الحنة بالمنزل اعملي على اختيار الرسمة التي ترغبين بها وذلك من خلال مواقع الأنترنت.

ابدئي في تحضير معجون الحناء، وذلك من خلال التخلص من أي شوائب قد تتواجد بالحنة ثم خلطها مع المقدار المحدد من الليمون.

قلبي الخليط السابق جيدا حتى تحصلي على قوام يشبه البطاطا.

اعملي على تغطية الحنة بواسطة غطاء بلاستيكي واتركيه لمدة يوم كامل.

بعد انتهاء الوقت المحدد سوف تلاحظين انفصال الحنة على هيئة طبقه فوق المزيج.

تأكدي من إزالة تلك الطبقة ثم أضيفي إليها القليل من عصير الليمون ثم اخلطي جيدا حتى تحصلي على قوام كالزبادي.

ضعي الخليط داخل كوز بلاستيك ثم اغلقيه جيدا بواسطة رباط الشعر.

اعملي على صنع ثقب كبير في مقدمة الكوز.

ابدئي في رسم الحنة على اليدين ثم اتركيها حتى تجف.

رشي الجزء الذي تم رسمه بواسطة مثبت الشعر ثم اتركيه يجف مرة أخرى.

لفي الرسمة بواسطة الشاش واتركيها لمدة ربع ساعة.

بعد مرور الوقت المحدد تأكدي من إزالة الشاش ثم طبقي القليل من زيت جوز الهند. طريقة تحضير رسم الحنة بالمنزل الوسوم

بالشوكة عملت رسم بالحناء بطريقة هندية وبطريقة سهلة وبسيطة في البيت، تعتبر الحنة من الوصفات الطبيعية التي تستعمل لرسم التاتو على أجزاء الجسم المختلفة أو من أجل تغيير لون الشعر، فقد تستخدمها العروس في المراسم التي تسبق حفل الزفاف، ولكن البعض يجد تلك الرسومات مكلفة حين يتم رسمها في صالونات التجميل وبدل من التكاليف الكثير، لذلك سوف نقدم لكم وصفة لرسم الحنة بطريقة سهلة وبسيطة كالمحترفين لرسم الحنة داخل المنزل بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بالشوكة عملت رسم بالحناء بطريقة هندية وبطريقة سهلة وبسيطة في البيت بالشوكة عملت رسم بالحناء بطريقة هندية وبطريقة سهلة وبسيطة في البيت طريقة رسم الحنة بالمنزل سوف نوضح أسهل الطرق لرسم الحنة في المنزل بدلا من الذهاب لصالونات التجميل. مكونات طريقة رسم الحنة بالمنزل كوز بلاستيك.

قطعة من الشاش النظيف.

ثلث كوب من الزيت.

مجفف شعر.

ثلث كوب من بودرة الحنة.

مثبت للشعر.

كمية مناسبة من عصير الليمون وهي ما تعادل ربع كوب.

زيت جوز هند للترطيب.

رباط شعر. مكونات طريقة رسم الحنة بالمنزل طريقة تحضير رسم الحنة بالمنزل اعملي على اختيار الرسمة التي ترغبين بها وذلك من خلال مواقع الأنترنت.

ابدئي في تحضير معجون الحناء، وذلك من خلال التخلص من أي شوائب قد تتواجد بالحنة ثم خلطها مع المقدار المحدد من الليمون.

قلبي الخليط السابق جيدا حتى تحصلي على قوام يشبه البطاطا.

اعملي على تغطية الحنة بواسطة غطاء بلاستيكي واتركيه لمدة يوم كامل.

بعد انتهاء الوقت المحدد سوف تلاحظين انفصال الحنة على هيئة طبقه فوق المزيج.

تأكدي من إزالة تلك الطبقة ثم أضيفي إليها القليل من عصير الليمون ثم اخلطي جيدا حتى تحصلي على قوام كالزبادي.

ضعي الخليط داخل كوز بلاستيك ثم اغلقيه جيدا بواسطة رباط الشعر.

اعملي على صنع ثقب كبير في مقدمة الكوز.

ابدئي في رسم الحنة على اليدين ثم اتركيها حتى تجف.

رشي الجزء الذي تم رسمه بواسطة مثبت الشعر ثم اتركيه يجف مرة أخرى.

لفي الرسمة بواسطة الشاش واتركيها لمدة ربع ساعة.

بعد مرور الوقت المحدد تأكدي من إزالة الشاش ثم طبقي القليل من زيت جوز الهند. طريقة تحضير رسم الحنة بالمنزل

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