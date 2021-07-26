طريقة عمل الكيك العادي السريع بالمنزل لذيذ وهش وطري جداً

يعد الكيك العادي السريع ، من أفضل أنواع الكيك الذي يمكن تقديمه للأطفال بالمنزل، والاستمتاع بمذاقه الجميل فهو هش وطري، ويعد هذا الكيك من الأنواع المغذية جداً لما يتكون منه من بيض ولبن وبعض المكونات الأخرى، وأيضاً تعد مكوناته بسيطة وغير مكلفة وهي تصنع كيكة كبيرة، حجمها يكفي حوالي ثمانية أشخاص أو أكثر، ويعتبر الكيك من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الكثير من الأشخاص ويكثر تقديمها بجانب كوب الشاي أو الحليب، ويمكن تقديمه بأكثر من شكل وبطرق مختلفة ومن أشهر أنواع الكيك كيكة الزبادي بجوز الهند وكيك البرتقال والزبادي، كما أنه يمكن تزينه وتقديمه بشكل مختلف ومن أكثر الأشياء المستخدمة لتزين الكيك هي السكر البودر وأشياء أخرى مثل الشوكولاتة أو المربي وغيرها، وكثير من السيدات تجد صعوبة في تحضير الكيكة والكل يشتكي من هبوطها داخل الفرن وعدم نجاحها، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل الكيك العادي السريع وأهم الأسرار لتقديمه هش ومرتفع ولذيذ.

مكونات عمل الكيك العادي السريع

بكل سهولة يمكننا تقديم الكيكة والمكونات المستخدمة للعمل هي كما يلي:-

٤ بيضات.

كيس فانيليا.

كيس بيكنج بودر.

كوب من الحليب السائل.

كوب من السكر الأبيض.

ربع كوب من الزيت.

٢ كوب ونصف من الدقيق.

رشة ملح.

طريقة التحضير

يتم تحضير الكيك العادي السريع وتقديمه للأسرة والاستمتاع بمذاقه الهش باتباع الخطوات الأتية:-

يوضع البيض مع الفانيليا في الخلاط الكهربائي، ويخلط حتي يصبح لونه أبيض. ثم يضاف السكر والحليب، ثم نخلط المكونات لمدة حوالي ٤ دقائق. نضيف الزيت ونستمر في الخلط حتي تتجانس جميع المكونات، ثم يصب الخليط في وعاء متسع. ثم نخلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ويضاف الدقيق تدريجياً إلي الخليط السائل، مع التقليب باستخدام ملعقة كبيرة. نقلب حتي يختفي الدقيق تماماً، ثم يصب خليط الكيكة في صينية متوسطة الحجم ومدهونة بملعقة من الزيت ورشة من الدقيق.

طريقة التسوية

من أهم خطوات نجاح الكيكة هي طريقة التسوية لذلك يجب أن تكون الفرن مسخنة مسبقاً علي درجة حرارة ١٨٠درجة مئوية، ثم توضع الصينية بداخلها علي الرف الشبكي في المنتصف، تترك في الفرن لمدة نصف ساعة حتي تأخذ اللون الذهبي أو حتي تماماً النضج، ونتجب فتح باب الفرن حتي مرور ربع ساعة من الوقت لتجنب هبوط الكيكة داخل الفرن، ويمكن اختبار نضجها بغمس أحد الأعواد الخشبية داخلها فإذا خرجت دون أي سوائل ونظيفة تماماً فهي ناضجة، نخرجها من الفرن ونرشها بالسكر البودرة وتقدم ساخنة بألف هنا وشفا.