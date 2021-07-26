من منا لا يبحث عن "أكسير الحياة"، ذلك المكون السري والسحري الذي يعد بالحياة الطويلة والشباب وخلو البشرة من التجاعيد والترهلات؟

ومع أنه لم يسبق لأحد أن رأى أو استخدم هذا الإكسير كونه غير موجود حتى الآن، إلا أن بعض مركبات الأغذية والعصائر يمكن أن تحمل خاصية "أكسير الحياة" وإن بدرجة قليلة، ما يعزَز القول السائد أن الغذاء يلعب دوراً أساسياً في إطالة العمر والحفاظ على الشباب.

منها عصير الشمندر، الذي يبدو كأنه "منجم" كبير للعديد من العناصر المهمة الوقائية التي تحمي من الأمراض وتطيل العمر، وتحارب بشكل خاص مرض الزهايمر مع التقدم بالسن.

فما دوت الخليج مميزات عصير الشمندر وفوائده لجهة إطالة العمر وشباب الجسم والجلد، وكيف يساعد في الحفاظ على القدرات العقلية لكبار السن؟ هذا ما نستكشفه سوياً وفقاً لمعلومات أوردها موقع "العربية.نت" الإلكتروني اليوم.

فوائد عصير الشمندر لإطالة العمر والوقاية من الزهايمر

بداية لا بد من التذكير بأن عصير الشمندر يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية الواقية، والتي تلعب دوراً بارزاً في تعزيز صحة الجسم والوقاية من الأمراض خاصة أمراض الشيخوخة مثل الزهايمر.

ويشير موقع "العربية.نت" نقلاً عن صحيفة "إكسبريس" البريطانية، إلى أن تناول عصير الشمندر يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وارتفاع ضغط الدم أيضاً، ما يجعل منه "إكسير حياة بدون أمراض".

ومن فوائد عصير الشمندر الصحية:

مكافحة السرطان: بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة وتحديدا مادة البيتالين القابلة للذوبان في الماء، والتي تؤكد إحدى الدراسات أنها ذات قدرات وقائية عالية ضد بعض أنواع الخلايا السرطانية.

كما تحارب هذه المادة المهمة، الجذور الحرة وتساعد في العثور على الخلايا غير المستقرة في الجسم والتخلص منها، ما يقلل من مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

تحسين الأداء البدني: تقدم النترات الغذائية الموجودة في عصير الشمندر العديد من التأثيرات المفيدة للأوعية الدموية، من بينها خفض ضغط الدم وتثبيط تراكم الصفاح الدموية، فضلاً عن تحسين قدرة الجسم على أداء التمارين الرياضية لكافة الأفراد ومنهم المرضى الذين يعانون من أمراض الشرايين الطرفية.

وقد استشهدت إحدى الدراسات بالأنظمة الغذائية اليابانية ودول حوض البحر المتوسط الصحية، التي تعد النترات الغذائية جزء مهماً منها سواء في الخضروات والفواكه أو الأسماك، وارتباطهما بانخفاض معدل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وطول العمر دون المعاناة من أمراض.

وخلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن مستخلص أو عصير الشمندر الأحمر، يمتاز بتأثيرات وقائية مضادة للخلايا السرطانية على اختلافها، مثل سرطان البروستاتا والثدي والكبد والرئة والمريء والجلد.

تحسين الإدراك المعرفي: إن زيادة أكسيد النيتريك في النظام الغذائي من خلال تناول الأطعمة الغنية بالنترات مثل عصير الشمندر، يعزز وبشكل قوي فرص التعافي من التدهور الوعائي وتحسين التمثيل الغذائي والإدراك المعرفي الذي يمكن ملاحظته عند التقدم بالسن.

تعزيز صحة الدماغ والقلب: يحتوي عصير الشمندر على الميكروبيوم، وهو عنصر فعال يساعد على تحسين علامات صحة القلب والدماغ من خلال "دسباكتريوز"، وهي بكتيريا مفيدة يمكن اكميات قليلة منها، المساعدة في تحسين تدفق الدم.

هذا وينصح الأطباء وخبراء التغذية، بضرورة تناول عصير الشمندر مع كميات أقل من الدهون المشبعة والسكر والملح في الطعام، بهدف الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية.