طريقة عمل الفول المدمس بطريقة تحفة أحلى من فول المحلات والعربيات

الفول المدمس اللذيذ يعد من أكثر الأكلات الشعبية المشهورة عند المصريين التي يقبل على تناولها الجميع دون تفكير، وسبب مشكلة تدميسه في المنزل يعاني منها معظم الأمهات وذلك لعدم معرفة أسرار نجاحه التي سوف نتحدث عنها في هذا المقال، والطريقة التي نقدمها اليوم من أفضل الطرق وأكثرها نجاحاً ولا تتطلب تكاليف كثيرة، ويشتهر تناول وجبة الفول بجانب البطاطس المقلية والسلطة الخضراء والبيض والطعمية المصرية والعيش البلدي وكل فرد ورغبته في التناول، ولهذه الوجبة مجموعة من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى لذلك يجب أن نتناولها من وقت لآخر، وفي هذه المقالة الممتعة سوف نحدثكم عن مكونات عمل الفول المدمس وطريقة إعداده بكل سهولة.

مكونات عمل الفول المدمس

تعتبر مكونات عمل الفول المدمس من المكونات التي لا تذكر لسهولة الحصول عليها وقلتها وهي كما يلي:

نصف كيلو من الفول المنقوع في الماء.

4 فصوص من الثوم.

حبة واحدة من البصل.

نصف كيلو من الفول المدشوش.

ملعقة كبيرة من الكركم.

2 حبة من الجزر.

ماء حسب الحاجة.

حبة من الطماطم.

طريقة الإعداد والتحضير

تعد طريقة تحضير الفول من أكثر الطرق التي لا ينجح فيها الكثير من الأمهات لذلك سوف نقدم لهم هذه الطريقة وهي كالتالي:

قبل البدأ في تدميسه يجب نقع الفول في إناء به ماء لمدة ساعتين أو أكثر يكون أفضل. نحضر الدماسة أو أي شئ آخر للتدميس ونضع به الفول ونقطع عليه البصل والطماطم والجزر، ونضيف ملعقة الكركم والثوم والفول المدشوش. نضع كمية كافية من الماء على هذه المكونات، ثم نغلق الدماسة بإحكام ونضعها على النار ونتركها حتى تغلي. بعد أن يغلي نقوم بخفض النار عليه ونتركه لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 8 ساعات حتى ينضج تماماً ويصبح مثل الزبدة.

سر نجاح الفول عند القيام بتدميسه في المنزل

الكل منا يود أن يعرف سبب جمال طعم ولون الفول الخارجي لذلك سوف نقدم لكم بعض أسرار نجاحه وهي كما يلي: