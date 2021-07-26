طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بكل تكاتها وأسرارها

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني، تبحث العديد من السيدات عن طريقة بسيطة لعمل الكبدة، دون الحاجة إلى إحضار مكونات عديدة، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة رائعة لمذاق رائع ومميز للكبدة، ويمكن تقديم هذا الطبق إذا كنتِ لا تمتلكين وقت كافي لإعداد الغذاء، حيث لا تستغرق مزيد من الوقت، تابع القراءة لمعرفة طريقة عمل الكبدة الاسكندراني في البيت ولكن بمذاق كبدة المطاعم. طريقة عمل الكبدة الاسكندراني طريقة عمل الكبدة الاسكندراني مكونات الكبدة الاسكندراني: كبدة مقطعة بمقدار1/2 كيلو.

بصلة كبيرة بمقدار 2 بصلة.

فلفل ملون بمقدار 2 ثمرة.

طماطم بمقدار حبة واحدة.

فلفل أخضر بمقدار 2 حبة.

ثوم مفروم بمقدار ثلاثة ملاعق.

زيت بمقدار ثلاثة ملاعق.

عصير الليمون بمقدار 2 ملعقة.

بقدونس مفروم 2 ملعقة.

خل أبيض بمقدار ملعقتين.

كمون بمقدار1/2 ملعقة. خطوات تحضير الكبدة الاسكندراني قومِ بوضع الكبدة ثم الليمون والثوم وبعد ذلك الخل وكذلك قليل من الملح والفلفل الأسود.

ثم قومِ بترك المزيج في الثلاجة لمدة 60 ساعة.

ثم قومِ بتجهيز وعاء وقومِ بوضعه على النار، ثم قومِ بوضع بصل وإستمرِ في التقليب حتى يتغير لونه.

ثم قومِ بإضافة الفلفل وإستمرِ في التقليب، ثم ضعِ الكبدة بالتتبيلة الخاصة بها.

ثم قومِ بإضافة الطماطم وكذلك البقدونس، ثم استمرِ بالتقليب وذلك حتى تنضج تماماً.

يمكن أن يقدم هذا الطبق مع طبق من المكرونة، ويمكن أيضاً تقديم عيش فينو. طريقة عمل الكبدة بالبصل والطماطم خطوات تحضير الكبدة الاسكندرانيطريقة عمل الكبدة بالبصل والطماطم المكونات: نصف كيلو من الكبدة مقطعة إلى شرائح.

3 فصوص من الثوم المهروس.

بصلة مفرومة.

حبة كبيرة من الطماطم.

قرن فلفل اخضر حامى.

قرن فلفل أخضر بارد.

ملح.

نصف ملعقة فلفل أسود.

ربع ملعقة من الكمون. طريقة التحضير: أحضري مقلاة عميقة وضعي بها كمية مناسبة من الزيت النباتي.

أضيفي فيها البصلة المفرومة، واتركيها لمدة دقيقة، ثم أضيفي الكبدة وقلبيها حتى تغيير لونها.

بعد ذلك ضعي الطماطم وباقي البهارات واتركيهم على نار هادئة حتى تنضج.

بعد ذلك أضيفي الفلفل الأخضر البارد والحامي، وقلبي الكبدة لمدة خمسة دقائق، ثم تُزال من علي النار.

قدمي الكبدة على طبق مزين بأوراق البقدونس أو الكزبرة الخضراء. الوسوم

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني، تبحث العديد من السيدات عن طريقة بسيطة لعمل الكبدة، دون الحاجة إلى إحضار مكونات عديدة، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة رائعة لمذاق رائع ومميز للكبدة، ويمكن تقديم هذا الطبق إذا كنتِ لا تمتلكين وقت كافي لإعداد الغذاء، حيث لا تستغرق مزيد من الوقت، تابع القراءة لمعرفة طريقة عمل الكبدة الاسكندراني في البيت ولكن بمذاق كبدة المطاعم. طريقة عمل الكبدة الاسكندراني طريقة عمل الكبدة الاسكندراني مكونات الكبدة الاسكندراني: كبدة مقطعة بمقدار1/2 كيلو.

بصلة كبيرة بمقدار 2 بصلة.

فلفل ملون بمقدار 2 ثمرة.

طماطم بمقدار حبة واحدة.

فلفل أخضر بمقدار 2 حبة.

ثوم مفروم بمقدار ثلاثة ملاعق.

زيت بمقدار ثلاثة ملاعق.

عصير الليمون بمقدار 2 ملعقة.

بقدونس مفروم 2 ملعقة.

خل أبيض بمقدار ملعقتين.

كمون بمقدار1/2 ملعقة. خطوات تحضير الكبدة الاسكندراني قومِ بوضع الكبدة ثم الليمون والثوم وبعد ذلك الخل وكذلك قليل من الملح والفلفل الأسود.

ثم قومِ بترك المزيج في الثلاجة لمدة 60 ساعة.

ثم قومِ بتجهيز وعاء وقومِ بوضعه على النار، ثم قومِ بوضع بصل وإستمرِ في التقليب حتى يتغير لونه.

ثم قومِ بإضافة الفلفل وإستمرِ في التقليب، ثم ضعِ الكبدة بالتتبيلة الخاصة بها.

ثم قومِ بإضافة الطماطم وكذلك البقدونس، ثم استمرِ بالتقليب وذلك حتى تنضج تماماً.

يمكن أن يقدم هذا الطبق مع طبق من المكرونة، ويمكن أيضاً تقديم عيش فينو. طريقة عمل الكبدة بالبصل والطماطم خطوات تحضير الكبدة الاسكندرانيطريقة عمل الكبدة بالبصل والطماطم المكونات: نصف كيلو من الكبدة مقطعة إلى شرائح.

3 فصوص من الثوم المهروس.

بصلة مفرومة.

حبة كبيرة من الطماطم.

قرن فلفل اخضر حامى.

قرن فلفل أخضر بارد.

ملح.

نصف ملعقة فلفل أسود.

ربع ملعقة من الكمون. طريقة التحضير: أحضري مقلاة عميقة وضعي بها كمية مناسبة من الزيت النباتي.

أضيفي فيها البصلة المفرومة، واتركيها لمدة دقيقة، ثم أضيفي الكبدة وقلبيها حتى تغيير لونها.

بعد ذلك ضعي الطماطم وباقي البهارات واتركيهم على نار هادئة حتى تنضج.

بعد ذلك أضيفي الفلفل الأخضر البارد والحامي، وقلبي الكبدة لمدة خمسة دقائق، ثم تُزال من علي النار.

قدمي الكبدة على طبق مزين بأوراق البقدونس أو الكزبرة الخضراء.

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