أسرع خلطة لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش وإنبات الفراغات بدون مكياج، تعد الحواجب والرموش من أبرز علامات جمال الوجه ومن الأمور التي تهتم بها كثيراً وتحرص علي ظهورها بالشكل المثالي.

ولذلك تبحث العديد من الفتيات عن الوصفات السريعة والمجربة بصفة مستمرة وهذا حتي تحصل علي حواجب ورموش كثيفة.

ولكن تعاني الكثير من النساء من مشكلة فراغات الشعر في منطقة الحواجب والرموش مما يجعلها تلجأ إلي الطرق المعروفة لتكثيفها.

مثل تركيب الرموش الاصطناعية أو استخدام منتجات تحديد الحواجب ورسمها وعلي الرغم من أنها تعطيك النتيجة المطلوبة.

إلا أنها تتسبب في تلف بصيلات الشعر مما يؤدي إلي تساقط شعر الحواجب والرموش بكثرة كما تعمل علي إضعاف نموها.

خلطة سحرية لتكثيف الحواجب والرموش ومليء الفراغات بدون مستحضرات تجميل

تكثيف الحواجب وتطويل الرموش ومليء الفراغات هي من أساسيات الحفاظ علي الوجه الجميل والأنثوي وهذا لأنها أمر هام بالنسبة إليهم.

ولكن تفرط العديد من الفتيات والسيدات في استخدام مساحيق التجميل الخاصة بالعناية بشكل الحواجب والرموش لتبدو في مظهر جذاب.

وعلي الرغم من فعاليتها في تحقيق النتيجة المثالية إلا أنها تتكون من مواد كيميائية ضارة بشعر الحواجب والرموش.

ولكن يمكنك الاستغناء عنها واستخدام الوصفات الطبيعية والتي تتميز بقدرتها علي زيادة نمو الشعر وتمنحك الشكل المطلوب.

ولهذا سوف أقدم لكي أسرع خلطة لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش ودون الحاجة لأي مواد كيميائية.

خلطة عصير البصل وزيت الزيتون لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش وإنبات الفراغات

عصير البصل من المكونات الفعالة في تكثيف الحواجب وتطويل الرموش حيث يحتوي علي مادة الكبريت الهامة لنمو الشعر.

كما يعمل علي تعزيز نمو البصيلات وتقويتها مما يقوم بتحفيز إنتاج بصيلات شعر جديدة.

زيت الزيتون يحتوي علي نسبة عالية من الفيتامينات والأحماض الدهنية التي تعمل علي زيادة كثافة حجم الحواجب والرموش.

كما يساعد علي زيادة نمو الشعر وتسريع إنبات الفراغات لشعر الحواجب مما يمنحك نتيجة مذهلة في وقت قصير.

عصير بصلة متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

أعواد من القطن.

مكونات خلطة تكثيف الحواجب وتطويل الرموش بدون مكياج

قومي بمزج المكونات جيداً ثم توضع في إناء علي نار هادئة حتي تدفأ.

ثم باستخدام أعواد القطن وتدهن الحواجب والرموش جيداً حتي تتغلغل الخلطة داخل بصيلات الشعر.

تترك الخلطة من الليل حتي الصباح ثم تغسل بالماء الفاتر جيداً.

تستخدم الخلطة يومياً قبل النوم وسوف تلاحظي نتيجة فعالة من أول أسبوع.

طريقة تحضير خلطة تكثيف الحواجب والرموش وإنبات الفراغات وكيفية الاستخدام