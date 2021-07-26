طريقة عمل اللحمة بالبصل وصفة خطيرة لطبخ اللحمة وفوائدها كثيرة

طريقة عمل اللحمة بالبصل من الأكلات المحببة لدى عشاق اللحوم والبروتينات، حيث أن طريقة طهي اللحمة بهذه الطريقة تعطيها نكهة مميزة ومذاق رائع، بالإضافة إلى القيمة الغذائية المضافة التي تحصل عليها من البصل كمكون غذائي، فالغني عن التعريف أن البصل يحتوي على فوائد مذهلة من أهمها أنه يلعب دوراً في تقليل الكلوسترول في الدم مما يعمل على تحسين صحة القلب والحفظ عليه، كما أن احتواؤه على فيتامين سي والعديد من المركبات الأخري التي تعمل على رفع مناعة الجسم وتحسن وظائفه، ولذلك نظراً لجميع هذه الفوائد الصحية العظيمة والطعم الرائع لهذه الوجبة سوف تصبحون من عشاقها، وإليكم من خلال السطور القادمة طريقة التحضير بالخطوات. طريقة عمل اللحمة بالبصل: طريقة عمل اللحمة بالبصل: مكونات ومقادير اللحمة بالبصل: نصف كيلو لحم عجالي مقطع شرائح.

نصف كيلو بصل مقطع جوانح أو شرائح سميكة قليلاً.

نصف كوب زيت.

مكعب زبدة.

ملح.

فلفل أسود. طريقة تحضير اللحمة بوصفة خطيرة: طريقة تحضير اللحمة بوصفة خطيرة: في طاسة عميقة على النار نقوم بإضافة مكعب الزبدة ونضيف إليه الزيت ونتركها حتى تسخن، ثم نضيف شرائح اللحم ونتركها دون تحريك لمدة دقيقتين حتى لا تنزل مائها وتصبح جافة. نقوم بتقليبها قليلا من وقت إلى آخر حتى تمتص سوائلها وتأخذ اللون الذهبي الفاتح، ثم نضيف إليها كوب من الماء ونغطيها، وتترك حتى تشرب الماء وتبدأ في النضج. ومن ثمة نقوم بإضافة رشه من الفلفل الأسود قبل إضافة البصل ونحركها وهذه الخطوة تعطي رائحة طيبة إلى اللحم، ثم نضيف إليها البصل ونقلبهم جيداً، ثم بعد ذلك نضيف إليها كوب من الماء ونقلبها وتترك حتى تشرب مائها. بعد أن تتشرب الماء نقوم بتقليبها جيداً وإضافة كوب آخر من الماء أو المقدار اللازم لاستكمال نضج اللحم، نحركها مره أخرى حتى تقترب من تشرب كامل الماء، نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود ونقلبهم جيداً. تترك حتى تتشرب السوائل ويكتمل نضجها، ثم يتم غرفها وتقدم ساخنة، ويجب مراعاة أن كمية الماء المضافة تكون على حسب نوع اللحم المستخدم فإذا كان لحم بتلوا صغير في السن فقد لا تحتاج سوى كوب أو كوبين من الماء فقط حتى اكتمال النضج، فكلما كان عمر الذبيحة اكبر كلما احتاجت إلى ماء اكثر فيجب متابعة مدى نضج اللحم عند إضافة الماء لتقدير الكمية المطلوبة من الماء. الوسوم

طريقة عمل اللحمة بالبصل من الأكلات المحببة لدى عشاق اللحوم والبروتينات، حيث أن طريقة طهي اللحمة بهذه الطريقة تعطيها نكهة مميزة ومذاق رائع، بالإضافة إلى القيمة الغذائية المضافة التي تحصل عليها من البصل كمكون غذائي، فالغني عن التعريف أن البصل يحتوي على فوائد مذهلة من أهمها أنه يلعب دوراً في تقليل الكلوسترول في الدم مما يعمل على تحسين صحة القلب والحفظ عليه، كما أن احتواؤه على فيتامين سي والعديد من المركبات الأخري التي تعمل على رفع مناعة الجسم وتحسن وظائفه، ولذلك نظراً لجميع هذه الفوائد الصحية العظيمة والطعم الرائع لهذه الوجبة سوف تصبحون من عشاقها، وإليكم من خلال السطور القادمة طريقة التحضير بالخطوات. طريقة عمل اللحمة بالبصل: طريقة عمل اللحمة بالبصل: مكونات ومقادير اللحمة بالبصل: نصف كيلو لحم عجالي مقطع شرائح.

نصف كيلو بصل مقطع جوانح أو شرائح سميكة قليلاً.

نصف كوب زيت.

مكعب زبدة.

ملح.

فلفل أسود. طريقة تحضير اللحمة بوصفة خطيرة: طريقة تحضير اللحمة بوصفة خطيرة: في طاسة عميقة على النار نقوم بإضافة مكعب الزبدة ونضيف إليه الزيت ونتركها حتى تسخن، ثم نضيف شرائح اللحم ونتركها دون تحريك لمدة دقيقتين حتى لا تنزل مائها وتصبح جافة. نقوم بتقليبها قليلا من وقت إلى آخر حتى تمتص سوائلها وتأخذ اللون الذهبي الفاتح، ثم نضيف إليها كوب من الماء ونغطيها، وتترك حتى تشرب الماء وتبدأ في النضج. ومن ثمة نقوم بإضافة رشه من الفلفل الأسود قبل إضافة البصل ونحركها وهذه الخطوة تعطي رائحة طيبة إلى اللحم، ثم نضيف إليها البصل ونقلبهم جيداً، ثم بعد ذلك نضيف إليها كوب من الماء ونقلبها وتترك حتى تشرب مائها. بعد أن تتشرب الماء نقوم بتقليبها جيداً وإضافة كوب آخر من الماء أو المقدار اللازم لاستكمال نضج اللحم، نحركها مره أخرى حتى تقترب من تشرب كامل الماء، نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود ونقلبهم جيداً. تترك حتى تتشرب السوائل ويكتمل نضجها، ثم يتم غرفها وتقدم ساخنة، ويجب مراعاة أن كمية الماء المضافة تكون على حسب نوع اللحم المستخدم فإذا كان لحم بتلوا صغير في السن فقد لا تحتاج سوى كوب أو كوبين من الماء فقط حتى اكتمال النضج، فكلما كان عمر الذبيحة اكبر كلما احتاجت إلى ماء اكثر فيجب متابعة مدى نضج اللحم عند إضافة الماء لتقدير الكمية المطلوبة من الماء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل اللحمة بالبصل وصفة خطيرة لطبخ اللحمة وفوائدها كثيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.