كيكة التايجر ، تعد أحد أنواع الكيك اللذيذة والمميزة، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيرها ولا تحتوي علي أية خطوات صعبة أو معقدة بل طريقة تحضيرها من أسهل ما يكون، كما يمكن إعداد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة في المنزل مثل كيكة الهوهوز اللذيذة وكيكة البسكويت الباردة بدون فرن وكذلك كيكة التوينكيز المحببة للجميع وكيكة قدرة قادر بالكريم كراميل وغيرها الكثير والكثير من الوصفات، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة التايجر بالطريقة الصحيحة بخطوات سهلة وبسيطة. مكونات كيكة التايجر مكونات كيكة التايجر تتكون الكيكة من مكونات بسيطة ورخيصة الثمن وكذلك متوفرة عند أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي: ثلاث أكواب من الدقيق.

ثلاث بيضات.

كوب وربع من السكر.

ملعقة من محسن الكيك (شيف كيك).

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوب من الحليب.

ملعقتين ونصف من الكاكاو الخام.

كوب إلا ربع من الزيت مخلوطة مع ثلاث مكعبات من الزبدة.

ملعقة من الخل.

عصير ثمرة ليمون.

رشة ملح. طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة التايجر وطريقة تحضير ها كالتالي: نقوم بخلط كلا من البيض والسكر وعصير ثمرة الليمون في الخلاط.

بعدما يتم خلطهم نضيف إليهم الزيت والزبدة والفانيليا السائلة ونخلطهم مجددا مع بعضهم البعض.

بعد ذلك نقوم بإضافة رشة الملح وملعقة محسن الكيك إلي الدقيق ونقلبهم جيدا.

بعد ذلك نضيف خليط البيض الذي قمنا بخلطه مع بقية المكونات ونصبه على الدقيق ونخلطهم جيدا.

ثم نقوم بإضافة كوب الحليب وملعقة الخل علي الكيكة ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نقوم بخلط نصف كمية الكيك مع الكاكاو الخام.ن

ثم نقوم بجلب صينية وبواسطة المغرفة نقوم بوضع البعض من الكيكة المخلوطة بالكاكاو ثم البعض من الكيكة العادية وهكذا حتى تنتهي الكمية.

ثم نقوم الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية وندخل الصينية الفرن علي هذه الحرارة لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بتهدئة النار ونقوم بتشغيل شواية الفرن حتي يتحمر وجه الكيكة.

ثم نقوم بإخراج الكيكة ونتركها جانبا حتي تبرد وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

ويمكننا أكلها مع صوص الشوكولاتة عن طريق خلط ٤٠٠ جرام من الحليب المحلى المكثف مع ربع كوب من الكاكاو الخام. طريقة عمل الحليب المكثف في المنزل إعداد الحليب المكثف في المنزل من أسهل ما يكون وطريقة تحضيره كالتالي: نقوم بجلب إناء ونضع فيه أربع أكواب حليب وكوب وثلث من السكر الأبيض.

بعد ذلك نقوم بوضع الإناء على النار على درجة حرارة متوسطة ونستمر في التقليب حتى تذوب جميع كمية السكر.

وبعدما يذوب السكر في الحليب ويبدأ الحليب في الغليان نقوم بتهدئة النار وخفض حرارتها.

وتتراوح مدة مكوث الحليب على النار ما بين ساعة إلا ربع ونصف ساعة.

ويجب أن يكون قوام الحليب عند رفعه من النار خفيف قليلا لأن قوامه سيثقل عندما يبرد.

ويكون الحليب المكثف بعد ذلك جاهز للاستخدام في تزيين الكيكة البرازيلية وبالهناء والشفاء. الوسوم

كيكة التايجر ، تعد أحد أنواع الكيك اللذيذة والمميزة، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيرها ولا تحتوي علي أية خطوات صعبة أو معقدة بل طريقة تحضيرها من أسهل ما يكون، كما يمكن إعداد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة في المنزل مثل كيكة الهوهوز اللذيذة وكيكة البسكويت الباردة بدون فرن وكذلك كيكة التوينكيز المحببة للجميع وكيكة قدرة قادر بالكريم كراميل وغيرها الكثير والكثير من الوصفات، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة التايجر بالطريقة الصحيحة بخطوات سهلة وبسيطة. مكونات كيكة التايجر مكونات كيكة التايجر تتكون الكيكة من مكونات بسيطة ورخيصة الثمن وكذلك متوفرة عند أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي: ثلاث أكواب من الدقيق.

ثلاث بيضات.

كوب وربع من السكر.

ملعقة من محسن الكيك (شيف كيك).

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوب من الحليب.

ملعقتين ونصف من الكاكاو الخام.

كوب إلا ربع من الزيت مخلوطة مع ثلاث مكعبات من الزبدة.

ملعقة من الخل.

عصير ثمرة ليمون.

رشة ملح. طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة التايجر وطريقة تحضير ها كالتالي: نقوم بخلط كلا من البيض والسكر وعصير ثمرة الليمون في الخلاط.

بعدما يتم خلطهم نضيف إليهم الزيت والزبدة والفانيليا السائلة ونخلطهم مجددا مع بعضهم البعض.

بعد ذلك نقوم بإضافة رشة الملح وملعقة محسن الكيك إلي الدقيق ونقلبهم جيدا.

بعد ذلك نضيف خليط البيض الذي قمنا بخلطه مع بقية المكونات ونصبه على الدقيق ونخلطهم جيدا.

ثم نقوم بإضافة كوب الحليب وملعقة الخل علي الكيكة ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نقوم بخلط نصف كمية الكيك مع الكاكاو الخام.ن

ثم نقوم بجلب صينية وبواسطة المغرفة نقوم بوضع البعض من الكيكة المخلوطة بالكاكاو ثم البعض من الكيكة العادية وهكذا حتى تنتهي الكمية.

ثم نقوم الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية وندخل الصينية الفرن علي هذه الحرارة لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بتهدئة النار ونقوم بتشغيل شواية الفرن حتي يتحمر وجه الكيكة.

ثم نقوم بإخراج الكيكة ونتركها جانبا حتي تبرد وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

ويمكننا أكلها مع صوص الشوكولاتة عن طريق خلط ٤٠٠ جرام من الحليب المحلى المكثف مع ربع كوب من الكاكاو الخام. طريقة عمل الحليب المكثف في المنزل إعداد الحليب المكثف في المنزل من أسهل ما يكون وطريقة تحضيره كالتالي: نقوم بجلب إناء ونضع فيه أربع أكواب حليب وكوب وثلث من السكر الأبيض.

بعد ذلك نقوم بوضع الإناء على النار على درجة حرارة متوسطة ونستمر في التقليب حتى تذوب جميع كمية السكر.

وبعدما يذوب السكر في الحليب ويبدأ الحليب في الغليان نقوم بتهدئة النار وخفض حرارتها.

وتتراوح مدة مكوث الحليب على النار ما بين ساعة إلا ربع ونصف ساعة.

ويجب أن يكون قوام الحليب عند رفعه من النار خفيف قليلا لأن قوامه سيثقل عندما يبرد.

ويكون الحليب المكثف بعد ذلك جاهز للاستخدام في تزيين الكيكة البرازيلية وبالهناء والشفاء.

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